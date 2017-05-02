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Чемпионат Донецкой области по боевому самбо

Алексей Журавлев
2 мая 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Спортсмены БК "Триада".

30 апреля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел открытый чемпионат Донецкой области по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, в котором приняли участие 97 спортсменов из городов Донецкой и Луганской областей, а также Киева. 

Нынешние соревнования носили статус отборочных на Кубок Украины среди взрослых и чемпионат Украины среди юношей и юниоров - 12-14 мая, Киев. Славянск на чемпиоте Донецкой области представляли воспитанников двух городских клубов – БК «Триада» (тренеры Сергей Богуш, Андрей Безуглый) и СК «Беркут» (тренер Игорь Чечинов).

БК «Триада»:

1-е место - Денис Кутелия (14-15 лет, до 74 кг), Иван Зайцев (14-15 лет, до 48 кг), Данил Верцанов (16-17 лет, до 62 кг), Владислав Шульга (+18, до 62 кг), Данил Школьный (14-15 лет, до 55 кг), Владимир Телиус (+18, до 68 кг);

2-е место – Данил Пацура  (+18, до 90 кг), Максим Лукиенко (18+, до 62 кг);

3-е место - Марк Матюшечко (12-13 лет, до 57 кг), Владимир Алексейцев (14-15 лет, до 68 кг), Виталий Невеселый (+18, до 62 кг), Сергей Ерещенко (14-15 лет, до 68 кг).

СК «Беркут»:

1-е место – Максим Бутнар (12-14 лет, до 45 кг, ООШ №3 Николаевка).

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Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по боевому самбо»

30 апреля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел открытый чемпионат Донецкой области по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, в котором приняли участие 97 спортсменов из городов Донецкой и Луганской областей, а также Киева. 

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