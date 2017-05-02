|2 мая 2017
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27-28 апреля в Лозовой (Харьковская область) состоялся традиционный , 22-й по счету, открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти ликвидатора аварии на ЧАЭС Юрия Кравченко.
В соревнованиях, которые проходили в трех возрастных категориях – 2001-2003, 2004-2006 и 2008-2009 годов рождения, приняли участие 125 спортсменов из Харьковской и Донецкой областей (команды Славянска, Краматорска и Торецка).
В активе воспитанников славянской КДЮСШ (тренеры Николай Чурай, Николай Липовой и Виталий Жданов) 10 медалей:
1-е место – Иван Дулин (24 кг, ООШ №9), Радихан Мустафаев (28 кг, ООШ №1), Максим Руденко (30 кг, ООШ №9), Андрей Сидич (58 кг, ООШ №9);
2-е место – Виталий Гаврилов (24 кг, ООШ №9), Артур Бабий (29 кг, Черкасская ООШ, Славянский район);
3-е место – Даниил Копылов (29 кг, ООШ №1), Иван Кожухов (29 кг, ООШ №8), Али Мустафаев (26 кг, ООШ №1), Даниил Синицкий (50 кг, ООШ №9).
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Приветствую, гость! Вход
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• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
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• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
• Грейдеровку улиц взяли на контроль
• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
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Комментарии к статье ««Вольники» Славянска завоевали 10 наград »
27-28 апреля в Лозовой (Харьковская область) состоялся традиционный , 22-й по счету, открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти ликвидатора аварии на ЧАЭС Юрия Кравченко.