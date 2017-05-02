Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

28-30 апреля в Днепре проходил чемпионат Украины по жиму лежа среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов. В составе сборной Донецкой области выступали 10 спортсменов, из которых пять представляли Славянск – Злата Дячук, Юлия Григорьева, Виктория Рубцова, Антон Титов и Сергей Бондаренко (тренеры – Игорь Котляров и Алексей Позднухов), четыре – Мариуполь, и один - Дружковку.

Злата Дячук с результатом 65 кг на чемпионате Украины заняла первое место среди юниоров и второе место среди взрослых в весовой категории до 67 кг. При этом Злате не хватило трех килограммов для выполнения норматива - кандидат в мастера спорта Украины.

Юлия Григорьева (до 55 кг) также привезла две награды из Днепра: 1-е место среди юниоров и 3-е место среди взрослых с результатом 54 кг. Антон Титов стал чемпионом Украины среди юниоров в весовой категории 72 кг с результатом 85 кг.