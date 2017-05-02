Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

|2 мая 2017
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29 апреля в Славянске на двух коврах в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23) и юношей и девушек (2005-2006) и (2007 и 2008) годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 340 дзюдоистов - всего 15 команд, которые определяли сильнейших в течение 12 часов. Также стоит отметить, что чемпионат Донецкой области среди молодежи был отборочным к национальным соревнованиям (Днепр, 20 мая).
Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали 13 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей, что позволило сборной Славянска занять первое место в общекомандном зачете. В число призеров чемпионата также вошли сборные Мирнограда (2-е место) и Лимана (3-е место).
Чемпионами области стали 13 славянских спортсменов - Алексей Соколов (60 кг, Александровская ООШ), Даниил Малеваный (73 кг, ДГПУ), Илья Келеберда (+66 кг ООШ №15), Роман Прилуцкий (32 кг, ООШ №15), Анна Зайцева (32 кг, ООШ №9), Татьяна Соцкая (+44 кг, ООШ №13), Татьяна Жидкова (44 кг), Полина Жидкова (36 кг), Анна Савенко (52 кг, ООШ №17), Кирилл Киян (42 кг, ООШ №10), София Дарчук (70 кг, ДГПУ), Кристина Резникова (63 кг, пед. лицей), Екатерина Сыровацкая (52 кг, ДГПУ).
Подготовили славянских дзюдоистов к соревнованиям Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Даниил Милешкин, Инга Бобровская и Дмитрий Игнатенко.
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• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
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29 апреля в Славянске на двух коврах в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23) и юношей и девушек (2005-2006) и (2007 и 2008) годов рождения.