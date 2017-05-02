Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

29 апреля в Славянске на двух коврах в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23) и юношей и девушек (2005-2006) и (2007 и 2008) годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 340 дзюдоистов - всего 15 команд, которые определяли сильнейших в течение 12 часов. Также стоит отметить, что чемпионат Донецкой области среди молодежи был отборочным к национальным соревнованиям (Днепр, 20 мая).

Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали 13 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей, что позволило сборной Славянска занять первое место в общекомандном зачете. В число призеров чемпионата также вошли сборные Мирнограда (2-е место) и Лимана (3-е место).

Чемпионами области стали 13 славянских спортсменов - Алексей Соколов (60 кг, Александровская ООШ), Даниил Малеваный (73 кг, ДГПУ), Илья Келеберда (+66 кг ООШ №15), Роман Прилуцкий (32 кг, ООШ №15), Анна Зайцева (32 кг, ООШ №9), Татьяна Соцкая (+44 кг, ООШ №13), Татьяна Жидкова (44 кг), Полина Жидкова (36 кг), Анна Савенко (52 кг, ООШ №17), Кирилл Киян (42 кг, ООШ №10), София Дарчук (70 кг, ДГПУ), Кристина Резникова (63 кг, пед. лицей), Екатерина Сыровацкая (52 кг, ДГПУ).

Подготовили славянских дзюдоистов к соревнованиям Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Даниил Милешкин, Инга Бобровская и Дмитрий Игнатенко.