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Фотофакт

Эффект проседания

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Алексей Журавлев
2 мая 2017 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Сергей Доценко, Алексей Журавлев и Роман Голев - призеры одиночного турнира по боулингу (на фото слева направо).

30 апреля в Славянске в развлекательном центре «Талер» прошел долгожданный турнир по боулингу, в котором приняли участие девять любителей этой замечательной спортивной игры.

Спустя четыре года (последние соревнования датированы мартом 2013 года) соревновательный элемент вернулся на дорожки РЦ «Талер», где боулеры Славянска в течение двух часов боролись  за победу в одиночном турнире. В апрельском турнире участвовали, как местные «старожилы», так и его новички.

Учитывая тот факт, что турнир был одиночным – ранее проводились только командные «двойки» и «четверки», регламентом было предусмотрено три раунда – квалификация, полуфинал и финал.

В квалификации спортсмены играли четыре партии, а суммарный результат определял средний балл каждого участника, по итогам которого шесть лучших выходили в полуфинал. Отметим, что в квалификации первое место занял Сергей Доценко – средний результат 175 очков.

Полуфинал, впрочем, как и финал, состоял из одной игры. Путевку в финал получали три боулера с лучшими показателями полуфинальной игры. Уверенно в финал пробились Сергей Доценко (224 очка – лучший результат на турнире) и Алексей Журавлев (210 очков). Третьим финалистом стал Роман Голев, который опередил своего друга Романа Вишню всего на один балл, набрав 179 очков.

В финале игра не пошла у Сергея Доценко. Четыре незакрытых фрейма с тремя сплитами позволили ему набрать только 145 очков – 3-й результат в финальной партии. Второе место занял Роман Голев с показателем – 152. Победителем апрельского одиночного турнира стал Алексей Журавлев с результатом – 183. В финале Алексей сделал пять страйков, из которых три подряд в 7-9 фреймах, что и стало залогом итоговой победы на соревнованиях.

На церемонии награждения призерам были вручены дипломы и скромный финансовый приз. 

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Комментарии к статье «В Славянске состоялся турнир по боулингу»

30 апреля в Славянске в развлекательном центре «Талер» прошел долгожданный турнир по боулингу, в котором приняли участие девять любителей этой замечательной спортивной игры.

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