|8 мая 2017
|Просмотров: 34
|
Донецкий «Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу. В нынешнем сезоне «горняки» завоевали золотые медали национального чемпионата досрочно – за четыре тура до финиша.
В 28-м туре подопечные Пауло Фонсеки в Харькове выиграли чемпионский матч у «Зари». Догнать в турнирной таблице «Шахтер» ни одной из команд чемпионата невозможно даже теоретически.
Этот юбилейный, 10-й по счету, титул особенный для команды из Донецка. Война на Востоке страны заставила футболистов донецкой команды играть все домашние матчи за пределами родного города. Напомним, что впервые чемпионом Украины «Шахтер» стал в 2002 году. Для капитана «оранжево-черных» Дарио Срны это девятое «золото» чемпионата Украины.
После финального свистка в победной игре с «Заре» футболисты «Шахтера» совершили круг почета по стадиону ОСК «Металлист», а затем стали праздновать чемпионство в раздевалке команды.
Продолжается гонка в списке лучших снайперов чемпионата. В 28-м туре результативными выстрелами отметились и Факундо Феррейра («Шахтер»), и Андрей Ярмоленко («Динамо»). Преимущество Феррейра над Ярмоленко по-прежнему составляет один гол – 13:12.
Результаты 28 тура
«Волынь» - «Ворскла» - 0:1 (Мякушко, 24)
«Олимпик» - «Черноморец» - 1:0 (Брикнер, 16)
«Шахтер» - «Заря» - 3:2 (Феррейра, 38), Исмаили, 52, Ордец, 55 – Харатин, 80, Бонавентуре, 87)
«Сталь» - «Карпаты» - 2:1 (Дебелко, 69, Карасюк, 88 – Нестеров, 12)
«Звезда» - «Днепр» - 1:1 Перейра, 48 – Чеберко, 7)
«Динамо» - «Александрия» - 6:0 (Ярмоленко, 7 (пен.), Беседин, 12, Гармаш, 45+3, 57, Морозюк, 73, Цыганков, 80)
Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 13.
Анонс 29 тура
12 мая
«Волынь» - «Сталь» 19.00, «УНИАН»
13 мая
«Олимпик» - «Динамо» 17.00, «Футбол 2»
«Заря» - «Александрия» 17.00, «2+2»
«Черноморец» - «Шахтер» 19.30, «2+2»
14 мая
«Ворскла» - «Звезда» 14.00, «Футбол 1»
«Днепр» - «Карпаты» 19.30, «2+2».
8 мая 2017
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
— 2 мая 2017 —
30 апреля в Славянске в развлекательном центре «Талер» прошел долгожданный турнир по боулингу, в котором приняли участие девять любителей этой замечательной спортивной игры.
— 2 мая 2017 —
29 апреля в Славянске на двух коврах в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23) и юношей и девушек (2005-2006) и (2007 и 2008) годов рождения.
— 2 мая 2017 —
28-30 апреля в Днепре проходил чемпионат Украины по жиму лежа среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
— 2 мая 2017 —
27-28 апреля в Лозовой (Харьковская область) состоялся традиционный , 22-й по счету, открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти ликвидатора аварии на ЧАЭС Юрия Кравченко.
Приветствую, гость! Вход
8 мая 2017
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу»
Донецкий «Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу. В нынешнем сезоне «горняки» завоевали золотые медали национального чемпионата досрочно – за четыре тура до финиша.