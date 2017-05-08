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Волонтерское благоустройство

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

Алексей Журавлев
8 мая 2017 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Донецкий «Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу. В нынешнем сезоне «горняки» завоевали золотые медали национального чемпионата досрочно – за четыре тура до финиша.

В 28-м туре подопечные Пауло Фонсеки в Харькове выиграли чемпионский матч у «Зари». Догнать в турнирной таблице «Шахтер» ни одной из команд чемпионата невозможно даже теоретически.

Этот юбилейный, 10-й по счету, титул особенный для команды из Донецка. Война на Востоке страны заставила футболистов донецкой команды играть все домашние матчи за пределами родного города. Напомним, что впервые чемпионом Украины «Шахтер» стал в 2002 году.  Для капитана «оранжево-черных» Дарио Срны это девятое «золото» чемпионата Украины. 

После финального свистка в победной игре с «Заре» футболисты «Шахтера» совершили круг почета по стадиону ОСК «Металлист», а затем стали праздновать чемпионство в раздевалке команды.

Продолжается гонка в списке лучших снайперов чемпионата. В 28-м туре результативными выстрелами отметились и Факундо Феррейра («Шахтер»), и Андрей Ярмоленко («Динамо»). Преимущество Феррейра над Ярмоленко по-прежнему составляет один гол – 13:12.

Результаты 28 тура

 «Волынь» - «Ворскла» - 0:1 (Мякушко, 24)

«Олимпик» - «Черноморец» - 1:0 (Брикнер, 16)

«Шахтер» - «Заря» - 3:2 (Феррейра, 38), Исмаили, 52, Ордец, 55 – Харатин, 80, Бонавентуре, 87)

«Сталь» - «Карпаты» - 2:1 (Дебелко, 69, Карасюк, 88 – Нестеров, 12)

«Звезда» - «Днепр» - 1:1 Перейра, 48 – Чеберко, 7)

«Динамо» - «Александрия» - 6:0 (Ярмоленко, 7 (пен.), Беседин, 12, Гармаш, 45+3, 57, Морозюк, 73, Цыганков, 80)

Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 13.

Анонс 29 тура

12 мая

«Волынь» - «Сталь» 19.00, «УНИАН»

13 мая

«Олимпик» - «Динамо» 17.00, «Футбол 2»

«Заря» - «Александрия» 17.00, «2+2»

«Черноморец» - «Шахтер» 19.30, «2+2»

14 мая

«Ворскла» - «Звезда» 14.00, «Футбол 1»

«Днепр» - «Карпаты» 19.30, «2+2».  

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Донецкий «Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу. В нынешнем сезоне «горняки» завоевали золотые медали национального чемпионата досрочно – за четыре тура до финиша.

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