КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

|10 мая 2017
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9 мая в Константиновке состоялся областной турнир по мини-футболу в рамках открытого первенства Константиновского района среди команд 2008-2009 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие восемь детских коллективов. В квартете «А» выступали КДЮСШ «Славхлеб», ДЮСШ (Дружковка), ДЮСШ (Доброе поле) и «Фортуна» ДЮФК (Константиновка). В группе «Б» - ДЮСШ «Колос» (Константиновский район), ДЮСШ (Мирноград), ДЮСШ (Белозерское) и ДЮСШ (Белицкое).
КДЮСШ «Славхлеб» одержал три победы на стадии группового этапа с общим счетом 19:2 и занял первое место. Со второго места в полуфинал турнира от квартета «А» вышла ДЮСШ (Доброе поле). В группе «Б» два первых места заняли ДЮСШ «Колос» и ДЮСШ (Белозерское).
В полуфинальных матчах КДЮСШ «Славхлеб» проиграл ДЮСШ (Белозерское) со счетом 1:4, а ДЮСШ «Колос» разгромил ДЮСШ (Доброе поле) со счетом 6:0. В поединке за 3-е место славянская команда под руководством Максима Крилевского и Виктора Порублева одержала победа над ДЮСШ (Доброе поле) – 6:3. В финальном поединке ДЮСШ «Колос» победил ДЮСШ (Белозерское) – 6:0.
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• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
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• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
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• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
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Комментарии к статье «КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу»
9 мая в Константиновке состоялся областной турнир по мини-футболу в рамках открытого первенства Константиновского района среди команд 2008-2009 годов рождения.