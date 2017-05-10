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Волонтерское благоустройство

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

Алексей Журавлев
10 мая 2017 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

9 мая в Константиновке состоялся областной турнир по мини-футболу в рамках открытого первенства Константиновского района среди команд 2008-2009 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие восемь детских коллективов. В квартете «А» выступали КДЮСШ  «Славхлеб», ДЮСШ (Дружковка), ДЮСШ (Доброе поле) и «Фортуна» ДЮФК (Константиновка). В группе «Б» - ДЮСШ «Колос» (Константиновский район), ДЮСШ (Мирноград), ДЮСШ (Белозерское) и ДЮСШ (Белицкое).  

КДЮСШ «Славхлеб» одержал три победы на стадии группового этапа с общим счетом 19:2 и занял первое место. Со второго места в полуфинал турнира от квартета «А» вышла ДЮСШ (Доброе поле). В группе «Б» два первых места заняли ДЮСШ «Колос» и ДЮСШ (Белозерское).

В полуфинальных матчах КДЮСШ «Славхлеб» проиграл ДЮСШ (Белозерское) со счетом 1:4, а ДЮСШ «Колос» разгромил ДЮСШ (Доброе поле) со счетом 6:0. В поединке за 3-е место славянская команда под руководством Максима Крилевского и Виктора Порублева одержала победа над ДЮСШ (Доброе поле) – 6:3. В финальном поединке ДЮСШ «Колос» победил ДЮСШ (Белозерское) – 6:0.

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Комментарии к статье «КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу»

9 мая в Константиновке состоялся областной турнир по мини-футболу в рамках открытого первенства Константиновского района среди команд 2008-2009 годов рождения.

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