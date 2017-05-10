|10 мая 2017
|Просмотров: 83
|
Первым полуфиналистом Лиги чемпионов стал туринский «Ювентус». Чемпион Италии в полуфинале турнира одержал две победы над «Монако» и выиграл противостояние с общим счетом 4:1.
3 мая в Монако матч «Монако» - «Ювентус» завершилась победой «бьянко-нери» со счетом 2:0, благодаря дублю Гонсало Игуаина. Причем обе голевые передачи на счету правого защитника команды Дани Алвеша.
34-летний бразилец феерил и в Турине. 9 мая в ответном поединке на счету Алвеша очередной голевой ассист, когда отличился Марио Манджукич. А на 44-й минуте Алвеш продемонстрировал способность забивать голы, мощно выстрелив из-за пределов штрафной.
После перерыва симпатичной команде из Монако удалось забить мяч престижа. На 69-й минуте отличился 18-летний французский талант Килиан Мбаппе-Лоттин. Это гол прервал «сухую» серию «Ювентуса» в Лиги чемпионов, которая насчитывала 689 минут – второй показатель в истории розыгрыша (в сезоне 2005/2006 «Арсенал» не пропускал в течение 995 минут).
«Монако» покидает Лигу чемпионов с высокой поднятой головой, несмотря на два поражения на стадии полуфинала, а «Ювентус» уверенно выходит в финал розыгрыша, который состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».
Стоит добавить, что для туринской команды это будет девятый финал в истории. Дважды – в сезонах 1984/1985 и 1995/ 1996 игроки «бьянко-нери» поднимали над головой почетный трофей. Остальные попытки были неудачными. После четырех поражений в финалах Лиги чемпионов (1997, 1998, 2003 и 2015) у «Ювентус» есть новый шанс.
Соперником «Юве» в финале турнира нынешнего розыгрыша по всей вероятности станет «Реал», который с крупным счетом – 3:0 одолел «Атлетико» в мадридском дерби первого полуфинального матча.
10 мая 2017
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
— 10 мая 2017 —
В субботу, 6 мая, стартовал чемпионат Донецкой области по футболу, в котором в нынешнем сезоне принимают участие 10 команд.
— 10 мая 2017 —
Завершились матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужских и женских команд. Чемпионами страны стали киевские команды «Будивельник» – у мужчин, «ТИМ СКУФ» - у женщин.
— 10 мая 2017 —
9 мая в Киеве проходил Всеукраинский турнир по боксу среди взрослых памяти Героя Украины Руслана Лужевского.
— 10 мая 2017 —
7 мая в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школе состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек (2003-2005 г.р.), в котором приняли участие85 спортсменов из 10 городов.
Приветствую, гость! Вход
10 мая 2017
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Ювентус» отправится в Кардифф»
Первым полуфиналистом Лиги чемпионов стал туринский «Ювентус». Чемпион Италии в полуфинале турнира одержал две победы над «Монако» и выиграл противостояние с общим счетом 4:1.