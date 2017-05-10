«Ювентус» отправится в Кардифф

Первым полуфиналистом Лиги чемпионов стал туринский «Ювентус». Чемпион Италии в полуфинале турнира одержал две победы над «Монако» и выиграл противостояние с общим счетом 4:1.

3 мая в Монако матч «Монако» - «Ювентус» завершилась победой «бьянко-нери» со счетом 2:0, благодаря дублю Гонсало Игуаина. Причем обе голевые передачи на счету правого защитника команды Дани Алвеша.

34-летний бразилец феерил и в Турине. 9 мая в ответном поединке на счету Алвеша очередной голевой ассист, когда отличился Марио Манджукич. А на 44-й минуте Алвеш продемонстрировал способность забивать голы, мощно выстрелив из-за пределов штрафной.

После перерыва симпатичной команде из Монако удалось забить мяч престижа. На 69-й минуте отличился 18-летний французский талант Килиан Мбаппе-Лоттин. Это гол прервал «сухую» серию «Ювентуса» в Лиги чемпионов, которая насчитывала 689 минут – второй показатель в истории розыгрыша (в сезоне 2005/2006 «Арсенал» не пропускал в течение 995 минут).

«Монако» покидает Лигу чемпионов с высокой поднятой головой, несмотря на два поражения на стадии полуфинала, а «Ювентус» уверенно выходит в финал розыгрыша, который состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

Стоит добавить, что для туринской команды это будет девятый финал в истории. Дважды – в сезонах 1984/1985 и 1995/ 1996 игроки «бьянко-нери» поднимали над головой почетный трофей. Остальные попытки были неудачными. После четырех поражений в финалах Лиги чемпионов (1997, 1998, 2003 и 2015) у «Ювентус» есть новый шанс.

Соперником «Юве» в финале турнира нынешнего розыгрыша по всей вероятности станет «Реал», который с крупным счетом – 3:0 одолел «Атлетико» в мадридском дерби первого полуфинального матча.