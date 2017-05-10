Золотая награда Артура Ромащенко

|10 мая 2017
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9 мая в Киеве проходил Всеукраинский турнир по боксу среди взрослых памяти Героя Украины Руслана Лужевского.
В турнире приняли участие более 100 боксеров со всех областей Украины. Воспитанник бойцовского клуба «Триада» Артур Ромащенко стал победителем соревнований в весовой категории до 64 кг.
Наша справка.
Руслан Михайлович Лужевский родился 31 августа 1975 года в селе Волошиновка (Барышевский район, Киевская область) - инструктор спецподразделения «Альфа», капитан Службы безопасности Украины, мастер спорта Украины по стрельбе и рукопашному бою, многократный участник и призёр международных и всеукраинских соревнований. Герой Украины. Посмертно присвоено звание майор. 5 мая 2014 года группа солдат, возглавляемая Лужевским, попала в засаду в ходе боев за Славянск. В самом начале боя Лужевский получил тяжелое ранение и до последнего патрона прикрывал отход своих товарищей. Скончался от ранений на месте боя.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
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Комментарии к статье «Золотая награда Артура Ромащенко»
9 мая в Киеве проходил Всеукраинский турнир по боксу среди взрослых памяти Героя Украины Руслана Лужевского.