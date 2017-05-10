Золотая награда Артура Ромащенко

В турнире приняли участие более 100 боксеров со всех областей Украины. Воспитанник бойцовского клуба «Триада» Артур Ромащенко стал победителем соревнований в весовой категории до 64 кг.

Наша справка.

Руслан Михайлович Лужевский родился 31 августа 1975 года в селе Волошиновка (Барышевский район, Киевская область) - инструктор спецподразделения «Альфа», капитан Службы безопасности Украины, мастер спорта Украины по стрельбе и рукопашному бою, многократный участник и призёр международных и всеукраинских соревнований. Герой Украины. Посмертно присвоено звание майор. 5 мая 2014 года группа солдат, возглавляемая Лужевским, попала в засаду в ходе боев за Славянск. В самом начале боя Лужевский получил тяжелое ранение и до последнего патрона прикрывал отход своих товарищей. Скончался от ранений на месте боя.