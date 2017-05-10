ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

В первом туре ФК «Славянск» играл на стадионе «Химик» против «Сапфира» из Краматорска. При этом именно «Сапфир» считался номинальным хозяином поля.

Радует тот факт, что в составе ФК «Славянск», которым руководит тренерский тандем в лице Виктора Порублева и Алексея Маркевича, выступают воспитанники именно славянского футбола, которые в разное время одевали футболки ФК «Славхлеб», будь то детской, юношеской или взрослой команды. Среди «ветеранов» следует отметить Дениса Щелкунова, Игоря Дятлова, Михаила Косенко, Константина Белокопыта, среди молодежи – Влада Удовина, Илью Терентьева, Илью Мироненко, Артема Тищенко и Ярослава Малеваного.

ФК «Славянск» делает только первые шаги в большом футболе. И поэтому требовать от команды какой-то целостной игры или результата сейчас нет смысла. Хотя в стремлении и старании местным ребятам не отказать. В поединке против маститого «Сапфира» по меркам областного футбола ФК «Славянск» было трудно рассчитывать на положительный результат. Уже в первом тайме клуб из Краматорска забил четыре безответных мяча.

Но даже после пропущенных голов футболисты славянской команды не опустили руки и во втором тайме они заработали на один мяч, пусть это был и автогол, который был забит за пять минут до финального свистка.

Результаты 1 тура

«Сапфир» - ФК «Славянск» - 4:1

«ДВУОР-Легион» (Бахмут) – «Форум-Авто» - 2:3

«Прометей» - ФК «Андреевка» - 3:0

«Локомотив» (Лиман) – «Шахтер»Р – 1:1

«Доброе поле» - «Хлебороб» - 3:2

Анонс 2 тура (13 мая)

«Хлебороб» - «Сапфир»

ФК «Славянск» - «ДВУОР-Легион»

«Шахтер»Р – «Форум-Авто»

«Локомотив» - «Прометей»

ФК «Андреевка» - «Доброе поле».