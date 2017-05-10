ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

|10 мая 2017
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В субботу, 6 мая, стартовал чемпионат Донецкой области по футболу, в котором в нынешнем сезоне принимают участие 10 команд.
В первом туре ФК «Славянск» играл на стадионе «Химик» против «Сапфира» из Краматорска. При этом именно «Сапфир» считался номинальным хозяином поля.
Радует тот факт, что в составе ФК «Славянск», которым руководит тренерский тандем в лице Виктора Порублева и Алексея Маркевича, выступают воспитанники именно славянского футбола, которые в разное время одевали футболки ФК «Славхлеб», будь то детской, юношеской или взрослой команды. Среди «ветеранов» следует отметить Дениса Щелкунова, Игоря Дятлова, Михаила Косенко, Константина Белокопыта, среди молодежи – Влада Удовина, Илью Терентьева, Илью Мироненко, Артема Тищенко и Ярослава Малеваного.
ФК «Славянск» делает только первые шаги в большом футболе. И поэтому требовать от команды какой-то целостной игры или результата сейчас нет смысла. Хотя в стремлении и старании местным ребятам не отказать. В поединке против маститого «Сапфира» по меркам областного футбола ФК «Славянск» было трудно рассчитывать на положительный результат. Уже в первом тайме клуб из Краматорска забил четыре безответных мяча.
Но даже после пропущенных голов футболисты славянской команды не опустили руки и во втором тайме они заработали на один мяч, пусть это был и автогол, который был забит за пять минут до финального свистка.
Результаты 1 тура
«Сапфир» - ФК «Славянск» - 4:1
«ДВУОР-Легион» (Бахмут) – «Форум-Авто» - 2:3
«Прометей» - ФК «Андреевка» - 3:0
«Локомотив» (Лиман) – «Шахтер»Р – 1:1
«Доброе поле» - «Хлебороб» - 3:2
Анонс 2 тура (13 мая)
«Хлебороб» - «Сапфир»
ФК «Славянск» - «ДВУОР-Легион»
«Шахтер»Р – «Форум-Авто»
«Локомотив» - «Прометей»
ФК «Андреевка» - «Доброе поле».
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• Перепутал, убил и пытался сжечь
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В субботу, 6 мая, стартовал чемпионат Донецкой области по футболу, в котором в нынешнем сезоне принимают участие 10 команд.