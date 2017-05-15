Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

|15 мая 2017
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12-14 мая в Киев в развлекательном комплексе «Рестоград-Империя» состоялся Кубок Украины по боевому самбо среди взрослых, а также чемпионат Украины по боевому самбо среди молодёжи, юниоров и юношей.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 областей страны. Донецкую область в столице Украины на национальных турнирах по боевому самбо представляли спортсмены из Славянска – шесть воспитанников БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый, Сергей Богуш) и Покровска.
Спортсмены БК «Триада» привезли из Киева в Славянск полный комплект наград:
1-е место - Данил Пацура (16-17 лет, 90 кг):
2-е место - Денис Кутелия Денис (14-15 лет, 74 кг, Хрестищенская ООШ, Славянский район);
3-е место – Владислав Шульга (18+, 62 кг, ДГПУ), Данил Верцанов (16-17 лет, 62 кг, пед. лицей).
В командном зачете чемпионата Украины среди молодежи, юниоров и юношей сборная Донецкой области с 6 медалями (1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых) заняла третье место.
Также стоит отметить, что по итогам двух соревновательных дней была сформирована национальная сборная, которая в июле нынешнего года выступит на чемпионате Европы по боевому самбо в Хорватии. В нее вошли два спортсмена БК «Триада» Данил Пацура и Владислав Шульга.
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• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
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• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
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Комментарии к статье «Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо»
12-14 мая в Киев в развлекательном комплексе «Рестоград-Империя» состоялся Кубок Украины по боевому самбо среди взрослых, а также чемпионат Украины по боевому самбо среди молодёжи, юниоров и юношей.