Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

12-14 мая в Киев в развлекательном комплексе «Рестоград-Империя» состоялся Кубок Украины по боевому самбо среди взрослых, а также чемпионат Украины по боевому самбо среди молодёжи, юниоров и юношей.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 областей страны. Донецкую область в столице Украины на национальных турнирах по боевому самбо представляли спортсмены из Славянска – шесть воспитанников БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый, Сергей Богуш) и Покровска.

Спортсмены БК «Триада» привезли из Киева в Славянск полный комплект наград:

1-е место - Данил Пацура (16-17 лет, 90 кг):

2-е место - Денис Кутелия Денис (14-15 лет, 74 кг, Хрестищенская ООШ, Славянский район);

3-е место – Владислав Шульга (18+, 62 кг, ДГПУ), Данил Верцанов (16-17 лет, 62 кг, пед. лицей).

В командном зачете чемпионата Украины среди молодежи, юниоров и юношей сборная Донецкой области с 6 медалями (1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых) заняла третье место.

Также стоит отметить, что по итогам двух соревновательных дней была сформирована национальная сборная, которая в июле нынешнего года выступит на чемпионате Европы по боевому самбо в Хорватии. В нее вошли два спортсмена БК «Триада» Данил Пацура и Владислав Шульга.