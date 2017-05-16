Шестой чемпионский титул «Челси»

В середине мая определились победители национальных чемпионатов в нескольких странах. Чемпионский титул в Англии завоевал «Челси», который к шестому триумфу в истории лондонского клуба привел итальянский наставник Антонио Конте.

В том, что «Челси» стал чемпионом Англии безусловно огромная заслуга принадлежит Антонио Конте, который в первом же сезоне пребывания на Туманном Альбионе сделал своих подопечных лучшим клубом страны, причем досрочно.

За победу в чемпионате Англии «Челси» получит 150 миллионов фунтов стерлингов призовых, что является максимальным показателем за все время существования лиги.

В Португалии «Бенфика» выиграла национальный чемпионат четвертый раз подряд и 36-й раз в истории. В Австрии «Зальцбург» также четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом страны – всего в активе «быков» 11 чемпионских званий.

В Голландии спустя 18 лет «золото» национального чемпионата завоевали футболисты «Фейенорда». Для команды из Роттердама это 15-й чемпионский титул. «Фейенорд» на одно очко (82 – 81) в чемпионской гонке опередил «Аякс». Примечательно, что амстердамский «Аякс» выпустил на игру последнего тура с «Виллем II» самый молодой состав в истории чемпионата. Средний возраст игроков – 20 лет и 139 дней.

Лига чемпионов

1/2 финала

«Ювентус» - «Монако» - 2:1 (2:0)

«Атлетико» - «Реал»М – 2:1 (0:3)

Финал

«Ювентус» - «Реал»М

3 июня, Кардифф (Уэльс).

Лига Европы

1/2 финала

«МЮ» - «Сельта» - 1:1 (1:0)

«Лион» - «Аякс» - 3:1 (1:4)

Финал

«Аякс» - «МЮ»

24 мая, Стокгольм (Швеция).