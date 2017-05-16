Шестой чемпионский титул «Челси»

|16 мая 2017
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В середине мая определились победители национальных чемпионатов в нескольких странах. Чемпионский титул в Англии завоевал «Челси», который к шестому триумфу в истории лондонского клуба привел итальянский наставник Антонио Конте.
В том, что «Челси» стал чемпионом Англии безусловно огромная заслуга принадлежит Антонио Конте, который в первом же сезоне пребывания на Туманном Альбионе сделал своих подопечных лучшим клубом страны, причем досрочно.
За победу в чемпионате Англии «Челси» получит 150 миллионов фунтов стерлингов призовых, что является максимальным показателем за все время существования лиги.
В Португалии «Бенфика» выиграла национальный чемпионат четвертый раз подряд и 36-й раз в истории. В Австрии «Зальцбург» также четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом страны – всего в активе «быков» 11 чемпионских званий.
В Голландии спустя 18 лет «золото» национального чемпионата завоевали футболисты «Фейенорда». Для команды из Роттердама это 15-й чемпионский титул. «Фейенорд» на одно очко (82 – 81) в чемпионской гонке опередил «Аякс». Примечательно, что амстердамский «Аякс» выпустил на игру последнего тура с «Виллем II» самый молодой состав в истории чемпионата. Средний возраст игроков – 20 лет и 139 дней.
Лига чемпионов
1/2 финала
«Ювентус» - «Монако» - 2:1 (2:0)
«Атлетико» - «Реал»М – 2:1 (0:3)
Финал
«Ювентус» - «Реал»М
3 июня, Кардифф (Уэльс).
Лига Европы
1/2 финала
«МЮ» - «Сельта» - 1:1 (1:0)
«Лион» - «Аякс» - 3:1 (1:4)
Финал
«Аякс» - «МЮ»
24 мая, Стокгольм (Швеция).
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Приветствую, гость! Вход
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15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
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В середине мая определились победители национальных чемпионатов в нескольких странах. Чемпионский титул в Англии завоевал «Челси», который к шестому триумфу в истории лондонского клуба привел итальянский наставник Антонио Конте.