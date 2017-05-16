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Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

Алексей Журавлев
16 мая 2017 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

13-14 мая в Киеве состоялся третий по счету Всеукраинский финал Школьной футзальной лиги Украины среди учащихся 5-х классов, в котором приняли участие 16 команд.

Донецкую область представляла команда ООШ №5 города Славянска (учителя физической культуры Сергей Бочаров и Алексей Кувичинский). На стадии группового этапа в квартете Петра Сагайдачного (также были группы Пилипа Орлика, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепи) юные славянские футзалисты сыграли два матча вничью (Бобровицкая гимназия, Черниговская область – 1:1, НВК №26, Ровно - 1:1) и один поединок проиграли (Великоберезнянская гимназия, Закарпатская область – 0:1).

Заняв третье место в группе, ООШ №5 продолжила выступления в плей-офф Всеукраинского финала – в матчах за 9-12 места. В первой встрече славянская команда в серии послематчевых

6-метровых ударов взяла верх над соперниками из ООШ №2 поселка городского типа Ратно (Волынская область) – 1:1, 4:3 (пен.).  В поединке за 9 место ООШ №5 уступила команде физико-математической гимназии №17 города Винница в серии послематчевых пенальти – 2:2, 1:2 (пен.). Лучшим игроком в составе ООШ №5 Славянска организаторы турнира назвали Станислава Степанченко. Победителем Всеукраинских соревнований по фктзалу стала команда ООШ №47 из Херсона. 

Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше приняли участие более 3000 школьных команд и 30 тысяч учеников пятых классов (2005-2006 г.р.) со всей Украины. Во Всеукраинский финал пробились 16 лучших школьных команд, которые выиграли городские, региональные и зональные этапы соревнований.

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Комментарии к статье «Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины»

13-14 мая в Киеве состоялся третий по счету Всеукраинский финал Школьной футзальной лиги Украины среди учащихся 5-х классов, в котором приняли участие 16 команд.

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