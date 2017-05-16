Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины

|16 мая 2017
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13-14 мая в Киеве состоялся третий по счету Всеукраинский финал Школьной футзальной лиги Украины среди учащихся 5-х классов, в котором приняли участие 16 команд.
Донецкую область представляла команда ООШ №5 города Славянска (учителя физической культуры Сергей Бочаров и Алексей Кувичинский). На стадии группового этапа в квартете Петра Сагайдачного (также были группы Пилипа Орлика, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепи) юные славянские футзалисты сыграли два матча вничью (Бобровицкая гимназия, Черниговская область – 1:1, НВК №26, Ровно - 1:1) и один поединок проиграли (Великоберезнянская гимназия, Закарпатская область – 0:1).
Заняв третье место в группе, ООШ №5 продолжила выступления в плей-офф Всеукраинского финала – в матчах за 9-12 места. В первой встрече славянская команда в серии послематчевых
6-метровых ударов взяла верх над соперниками из ООШ №2 поселка городского типа Ратно (Волынская область) – 1:1, 4:3 (пен.). В поединке за 9 место ООШ №5 уступила команде физико-математической гимназии №17 города Винница в серии послематчевых пенальти – 2:2, 1:2 (пен.). Лучшим игроком в составе ООШ №5 Славянска организаторы турнира назвали Станислава Степанченко. Победителем Всеукраинских соревнований по фктзалу стала команда ООШ №47 из Херсона.
Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше приняли участие более 3000 школьных команд и 30 тысяч учеников пятых классов (2005-2006 г.р.) со всей Украины. Во Всеукраинский финал пробились 16 лучших школьных команд, которые выиграли городские, региональные и зональные этапы соревнований.
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• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
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• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
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• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
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13-14 мая в Киеве состоялся третий по счету Всеукраинский финал Школьной футзальной лиги Украины среди учащихся 5-х классов, в котором приняли участие 16 команд.