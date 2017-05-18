«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

|18 мая 2017
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В среду, 17 мая, в Харькове на ОСК «Металлист» состоялся финал Кубка Украины по футболу, в котором встретились две лучших команды страны – «Шахтер» и «Динамо». Красивый гол Марлоса за десять минут до финального свистка принес «горнякам» 11-й по счету национальный Кубок, которые в нынешнем сезоне оформили золотой дубль.
«Шахтер» под руководством Пауло Фонсеки вновь обыграл «Динамо». На этот раз в решающем матче Кубка Украины. Исход поединка решил один гол. Его автором стал хавбек донецкого «Шахтера» Марлос, который на 80-й минуте оставил не у дел нескольких игроков обороны «Динамо» и неотразимо пробил с 20-ти метров. Этот точный выстрел реабилитировал бразильского кудесника мяча «горняков» за нереализованный пенальти в начале игры, когда он пробил с «точки» в стиле «Паненки» в перекладину.
«Шахтер» завоевал 11-й Кубок Украины и по этому показателю сравнялся с киевским «Динамо».
При этом клуб из Донецка в шестой раз в истории одновременно побеждает в чемпионате Украины и становится обладателем национального Кубка, то есть делает золотой дубль.
«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии
17 мая в Риме был сыгран финальный матч Кубка Италии по футболу. Почетный трофей на Апеннинах выиграл «Ювентус». Туринский клуб со счетом 2:0 переиграл столичный «Лацио». Для «Ювентуса» это 12-й национальный Кубок в истории, причем команда из Турина берет его третий год подряд.
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• Почему в городе проблемы с водой
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• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
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• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
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• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
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Комментарии к статье ««Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины»
В среду, 17 мая, в Харькове на ОСК «Металлист» состоялся финал Кубка Украины по футболу, в котором встретились две лучших команды страны – «Шахтер» и «Динамо». Красивый гол Марлоса за десять минут до финального свистка принес «горнякам» 11-й по счету национальный Кубок, которые в нынешнем сезоне оформили золотой дубль.