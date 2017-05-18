«Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины

В среду, 17 мая, в Харькове на ОСК «Металлист» состоялся финал Кубка Украины по футболу, в котором встретились две лучших команды страны – «Шахтер» и «Динамо». Красивый гол Марлоса за десять минут до финального свистка принес «горнякам» 11-й по счету национальный Кубок, которые в нынешнем сезоне оформили золотой дубль.

«Шахтер» под руководством Пауло Фонсеки вновь обыграл «Динамо». На этот раз в решающем матче Кубка Украины. Исход поединка решил один гол. Его автором стал хавбек донецкого «Шахтера» Марлос, который на 80-й минуте оставил не у дел нескольких игроков обороны «Динамо» и неотразимо пробил с 20-ти метров. Этот точный выстрел реабилитировал бразильского кудесника мяча «горняков» за нереализованный пенальти в начале игры, когда он пробил с «точки» в стиле «Паненки» в перекладину.

«Шахтер» завоевал 11-й Кубок Украины и по этому показателю сравнялся с киевским «Динамо».

При этом клуб из Донецка в шестой раз в истории одновременно побеждает в чемпионате Украины и становится обладателем национального Кубка, то есть делает золотой дубль.

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии

17 мая в Риме был сыгран финальный матч Кубка Италии по футболу. Почетный трофей на Апеннинах выиграл «Ювентус». Туринский клуб со счетом 2:0 переиграл столичный «Лацио». Для «Ювентуса» это 12-й национальный Кубок в истории, причем команда из Турина берет его третий год подряд.