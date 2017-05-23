В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ

19-21 мая в Киеве на стадионе имени Банникова прошел праздник большого футбола для детей под названием «Футбольный кубок ЮНИСЕФ». Это был финальный этап соревнований, в котором приняли участие восемь школьных команд 5-6 классов из пяти областей страны – Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской.

Жеребьевка, первые поединки, казаки-футболисты

Команды приехали в столицу Украины в пятницу утром, 19 мая. Прямо с вокзала юных футболистов и их руководителей комфортабельные автобусы доставляли к трехзвездочной гостинице «Русь», где для них уже были забронированы номера. Церемония открытия финала была запланирована на 14.00. До этого времени было проведено совещание представителей команд и жеребьевка.

Детей же ждал шведский стол, от которого у них разбегались глаза, а каждый мог выбрать себе любую пищу по вкусу. Особым спросом у детворы пользовались сладости. «Если бы в школе была такая столовая, то я бы из нее не выходил, - говорил один из лучших игроков турнира Евгений Афанасьев из учебно-воспитательного комплекса города Мирноград Донецкой области. – Пропадал бы там целый день, на уроки не ходил». Для Жени и других ребят прелести шведского стола были доступны по два раза в день – утром и вечером - на протяжении всей финальной части турнира. В промежутках между игр девушки-волонтеры, а за каждой командой был закреплен такой человек, кормили игроков бананами, галетами из овса и батончиками «Фруктовый хлеб».

Что же касается жеребьевки, то она состоялась в Доме футбола, а проводили ее известные украинские футболисты Олег Протасов - технический директор ФФУ и Александр Головко – главный наставник молодежной сборной Украины U-21, а также вице-президент ассоциации аматорского футбола Украины - Александр Каденко.

Матчи группового этапа финала Кубка ЮНИСЕФ проходили одновременно на двух полях (размеры поля 60х40 метров, продолжительность поединка - два тайма по 20 минут). Восемь коллективов – по два из Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также по одному представителю Запорожской и Днепропетровской области – были разделены на два квартета. При этом в одной группе не могло быть двух команд из одной области. В стартовый день соревнований победы одержали УВК из Мирнограда (Донецкая область), ООШ №66 (Мариуполь, Донецкая область), Песочинский коллегиум (пгт. Песочин, Харьковская область) и ООШ №5 (Энергодар, Запорожская область).

На «десерт» юным футболистам была организована экскурсия в Дом футбола, где их ждали подарочные наборы от ФФУ, футбольная викторина, а также просмотр мультфильма «Как казаки в футбол играли».

Дрон над полем, экскурсии на «Олимпийском», матч-легенд

В субботу, 20 мая, для команд существенно увеличилась нагрузка на футбольном поле. Им предстояло провести по две игры в день, по результатам которых были определены финалисты и участники матча за третье место. При этом стоит отметить, что цель данного масштабного футбольного события не победа и первое место, а распространение среди детей ценностей равенства, солидарности, взаимоуважения, научить их работать вместе как команда, поддержка идеи гендерного равенства. Здесь стоит упомянуть, что в заявке команды из 18 человек должно быть минимум шесть девочек, а во время поединка из девяти игроков наличие трех девочек на футбольном поле являлось обязательным условием. И надо признать, что 10-12-летние девочки, наряду с мальчиками, демонстрировали высокой уровень технического мастерства и даже стали авторами трех голов.

Особенностью субботнего дня стала видеосъемка матчей, которая продолжилась и в воскресный день, с помощью дрона – беспилотного летального аппарата. Такое себе ноу-хау. Все поединки финального турнира сопровождались эффектными комментариями от Александра Гливинского и Сергея Ющишина.

По результатам субботних встреч стало известно, что в матче за 3-е место сыграют два представителя Донецкой области – УВК (Мирноград) и ООШ №66 (Мариуполь). А главный трофей Кубка разыграют ООШ №5 (Энергодар) и Песочинский коллегиум.

Программа субботнего дня продолжилась походом на главную футбольную арену страны – НСК «Олимпийский». Там детворе были организованы сразу две экскурсии – на выставку-музей достижений братьев Кличко и непосредственно сам НСК «Олимпийский». Мальчики и девочки на одном дыхании просмотрели 30-минутное мультимедийное шоу о спортивной биографии знаменитых украинских боксеров – Виталия и Владимира Кличко, а затем посетили музей НСК «Олимпийский» и побывали на трибунах самой 70-тысячной арены.

Субботний вечер три из восьми команд финала Кубка ЮНИСЕФ провели на НСК «Олимпийский». Постарались их представители, которые организовали для них посещение матча легенд футбола сборных Украины и Грузии. Ребята увидели в действии таких знаменитых футболистов, как Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Владимир Езерский, Олег Шелаев, Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе, Леван Кобиашвили и многие другие. Победила Украина со счетом 1:0, а единственный гол в поединке забил Сергей Назаренко.

Открытие новых площадок, финальные игры, праздничный концерт

И вот наступил воскресный день. Утренняя солнечная погода встретила ребят на футбольном поле имени стадиона Банникова. Сначала состоялся «бронзовый» поединок, который в серии послематчевых пенальти выиграла команда ООШ №66 из Мариуполя. Затем все восемь команд организованно переместились на запасное поле, где высокопоставленные гости во главе с президентом ФФУ Андреем Павелко и Главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованной Барберис торжественно открыли площадки с искусственным покрытием. На этом мероприятии всем командам вручили комплекты футбольных мячей.

Далее последовала товарищеская встреча, в которой приняли участие представители Детского фонда ООН, участники популярной группы ТНМК, журналисты, футболистки национальной женской сборной и руководители Федерации.

Финальный матч. Команда ООШ №5 из Энергодара (Запорожская область) уверенно переиграла соперников из Песочинского коллегиума со счетом 3:0. Безумная радость победителей, круг почета, фотосессия. На церемонии награждения отметили всех участников финального части Футбольного кубка ЮНИСЕФ. Дипломы и медали юным футболистам вручали звезды украинского футбола – Олег Протасов, Сергей Ковалец, Владимир Бессонов, Леонид Буряк, Анатолий Демьяненко.

Завершающим аккордом грандиозного футбольного праздника, стал концерт популярной украинской музыкальной группы «Танок на майданi Конго» во главе с Александром Сидоренко – он же «Фоззи».

Ребята с некоторой грустью покидали столицу Украины. Им очень понравилась дружная атмосфера на футбольном поле, гостеприимность организаторов, внимание девушек-волонтеров, с которыми они сильно подружились. Но при этом многие из них в один голос говорили, что в следующем году они обязательно снова встретятся на Футбольном кубке ЮНИСЕФ.

Джованна Барберис, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине: «Мы достигли поставленной цели»

«Основное задание футбольного Кубка – это не соревнование, а привлечение большого количества детей к занятиям спортом. В кубке приняли участие более 5000 детей из 302 школ пяти областей. Очень важно было поддержать тех детей, которые вынужденно покинули свои дома. Мы достигли поставленной цели. Желаю детям здоровья, продолжать обучение, иметь возможность пользоваться своими правами и быть защищенными».

О Футбольном кубке ЮНИСЕФ

Участниками первого этапа кубка стали 302 школы из Харьковской (64 школы), Запорожской (32 школы), Днепропетровской (48 школ) и подконтрольной Украине районов Донецкой (99 школ) и Луганской (59 школ) областей. Победители областных соревнований пробились в финальную часть турнира. В число восьми финалистов вошли ООШ №45 (Днепропетровск), ООШ №5 (Энергодар), УВК (Мирноград), ООШ №66 (Мариуполь), ООШ №146 (Харьков), Песочинский коллегиум (пгт. Песочин, Харьковская область), Марковская гимназия (пгт. Марковка, Луганская область) и специализированная школа-коллегиум Национального университета Киево-Могилянской академии (Северодонецк). Поединка турнира стартовали в марте.

Городские соревнования Футбольного кубка ЮНИСЕФ в Славянске состоялись 22 апреля на спортивной площадке ООШ №4, в которых приняли участие ООШ №4, ООШ №11, ООШ №13, Святогорская ООШ и ООШ №2 Николаевка. Первое место заняла команда ООШ №13. 23 апреля на футбольном поле славянской КДЮСШ были сыграны поединки зонального этапа, в которых победу одержала команда Александровского района. 8 мая в Краматорске и Мариуполе состоялись финалы областных соревнований. Первые места в активе ООШ №66 (Мариуполь) и УВК (Мирноград).