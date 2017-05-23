17-19 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по рукопашному бою среди детей, юношей и юниоров.

На соревнованиях национального масштаба приняли участие более 800 спортсменов из 20 областей страны. В составе сборной Донецкой области выступали четыре воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый).

Чемпионом Украины стал Денис Кутелия (возрастная категория 14-15 лет) в весовой категории свыше 75 килограмм. Серебряные награды соревнований завоевали Данил Школьный (55 кг, 14-15 лет) и Данил Верцанов (60 кг, 16-17 лет). «Бронза» чемпионата в активе Владимира Алексейцева (75 кг, 14-15 лет).

Стоит отметить, что организаторы чемпионата вручили Денису Кутелия кубок за «лучшую технику на турнире», а Данил Верцанов выполнил норматив «кандидат в мастера спорта Украины» по рукопашному бою.