|23 мая 2017
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17-19 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по рукопашному бою среди детей, юношей и юниоров.
На соревнованиях национального масштаба приняли участие более 800 спортсменов из 20 областей страны. В составе сборной Донецкой области выступали четыре воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый).
Чемпионом Украины стал Денис Кутелия (возрастная категория 14-15 лет) в весовой категории свыше 75 килограмм. Серебряные награды соревнований завоевали Данил Школьный (55 кг, 14-15 лет) и Данил Верцанов (60 кг, 16-17 лет). «Бронза» чемпионата в активе Владимира Алексейцева (75 кг, 14-15 лет).
Стоит отметить, что организаторы чемпионата вручили Денису Кутелия кубок за «лучшую технику на турнире», а Данил Верцанов выполнил норматив «кандидат в мастера спорта Украины» по рукопашному бою.
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Приветствую, гость! Вход
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
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• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
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• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
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Комментарии к статье «Чемпионат Украины по рукопашному бою»
17-19 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по рукопашному бою среди детей, юношей и юниоров.