Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

Татьяна Мароха (63 кг, пед. лицей) и Максим Котляров (+81 кг, ООШ №10) заняли 3-е места на национальном чемпионате по дзюдо до 16 лет, который проходил 13-15 мая во Львове. Анастасия Аболенцева завоевала бронзовую награду на чемпионате Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет, который состоялся 18-20 мая в Днепре.

Подготовили славянских дзюдоистов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская и Валерий Дейниченко.