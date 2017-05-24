Новые достижения славянских «вольников»

20 мая в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди взрослых, а также открытый чемпионат города среди юношей в трех возрастных категориях – 200-2002, 2003-2005, 2006-2008 годов рождения.

В областном чемпионате приняли участие 92 спортсмена. Воспитанники славянской КДЮСШ завоевали на турнире семь наград:

1-е место – Анастасия Руденко (53 кг, ДГПУ);

2-е место – Виталий Жданов (70 кг, тренер КДЮСШ), Константин Соломакин (86 кг, тренер КДЮСШ), Андрей Кононенко (97 кг), Виктория Лепеха (55 кг);

3-е место – Лолита Волошина (55 кг, СЭСТ), Максим Рыпунов (86 кг, тренер КДЮСШ).

В открытом чемпионате Славянска по вольной борьбе среди юношей выступали 130 «вольников» - 10 команд Донецкой области и 2 команды Харьковской области (пгт. Панютино, Лозовая).

В активе славянских спортсменов 21 медаль, из которых восемь высшей пробы. Победителями соревнований в своих возрастных категориях стали Аким Сенной (22 кг, ООШ №8), Радихан Мустафаев (29 кг, ООШ №1), Гавриил Никитин (42 кг, ООШ №9), Даниил Синицкий (47 кг, ООШ №9), Даниил Сиротин (50 кг, ООШ №4), Егор Дащенко (63 кг, ООШ №15), Ярослав Косица (+74 кг, ООШ №9), Даниил Быков (76 кг, ООШ №4).