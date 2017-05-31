Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа

19-22 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе ДГМА состоялся чемпионат Донецкой области по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа – безэкипировочный дивизион, а также Универсиада среди студентов ВУЗов области.

В соревнованиях, в которых участвовали более 400 спортсменов всех возрастных категорий – от 14 лет (юноши и девушки) и старше (ветераны), приняли участие более 10 команд со всех городов Донецкой области.

Славянские атлеты успешно выступили на чемпионате, завоевав 15 наград, выполнив нормативы «кандидат в мастера спорта Украины», установив рекорд области в жиме лежа. При этом сборная Славянска заняла 2-е место общекомандное место по жиму лежа среди юношей, юниоров и взрослых.

1-е место – Лера Супруненко (пауэрлифтинг, 257 кг – сумма троеборья), Валерий Коваленко (пауэрлифтинг, 450 кг), Павел Кудрик (жим лежа, 112,5 кг), Олег Ковалев (жим лежа, 160 кг), Сергей Гулько (Жим лежа, 150 кг), Игорь Погорелов (жим лежа, 200 кг), Александр Тютюнник (жим лежа, 137,5 кг);

2-е место – Кристина Алексеева (пауэрлифтинг, 220 кг), Дмитрий Приходько (жим лежа, 105 кг), Виктория Глазова (пауэрлифтинг, 232,5 кг), Андрей Белоусов (пауэрлифтинг, 570 кг), Руслан Тертышный (жим лежа, 162,5 кг);

3-е место – Татьяна Хомовская (пауэрлифтинг, 212,5 кг), Игорь Погорелов (пауэрлифтинг, 655 кг), Виктор Черкашенинов (жим лежа, 167,5 кг).

Стоит отметить, что для шести славянских спортсменов – Александра Котлярова, Ильи Шевченко, Григория Гижи, Дениса Колесника, Максима Мироненко, Максима Белика - это были дебютные соревнования областного масштаба. При этом такие атлеты, как Белоусов, Гижа, Колесник, Мироненко и Лобко, выполнили норматив «кандидат в мастера спорта Украины».

Особо стоит выделить рекорд области в жиме лежа, который установил Игорь Погорелов в весовой категории до 93 кг – жим штанги 200 кг.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Алексей Позднухов, Игорь Котляров, Андрей Приходько, Виктор Черкашенинов и Юрий Брыжашов.