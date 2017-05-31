Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа

|31 мая 2017
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19-22 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе ДГМА состоялся чемпионат Донецкой области по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа – безэкипировочный дивизион, а также Универсиада среди студентов ВУЗов области.
В соревнованиях, в которых участвовали более 400 спортсменов всех возрастных категорий – от 14 лет (юноши и девушки) и старше (ветераны), приняли участие более 10 команд со всех городов Донецкой области.
Славянские атлеты успешно выступили на чемпионате, завоевав 15 наград, выполнив нормативы «кандидат в мастера спорта Украины», установив рекорд области в жиме лежа. При этом сборная Славянска заняла 2-е место общекомандное место по жиму лежа среди юношей, юниоров и взрослых.
1-е место – Лера Супруненко (пауэрлифтинг, 257 кг – сумма троеборья), Валерий Коваленко (пауэрлифтинг, 450 кг), Павел Кудрик (жим лежа, 112,5 кг), Олег Ковалев (жим лежа, 160 кг), Сергей Гулько (Жим лежа, 150 кг), Игорь Погорелов (жим лежа, 200 кг), Александр Тютюнник (жим лежа, 137,5 кг);
2-е место – Кристина Алексеева (пауэрлифтинг, 220 кг), Дмитрий Приходько (жим лежа, 105 кг), Виктория Глазова (пауэрлифтинг, 232,5 кг), Андрей Белоусов (пауэрлифтинг, 570 кг), Руслан Тертышный (жим лежа, 162,5 кг);
3-е место – Татьяна Хомовская (пауэрлифтинг, 212,5 кг), Игорь Погорелов (пауэрлифтинг, 655 кг), Виктор Черкашенинов (жим лежа, 167,5 кг).
Стоит отметить, что для шести славянских спортсменов – Александра Котлярова, Ильи Шевченко, Григория Гижи, Дениса Колесника, Максима Мироненко, Максима Белика - это были дебютные соревнования областного масштаба. При этом такие атлеты, как Белоусов, Гижа, Колесник, Мироненко и Лобко, выполнили норматив «кандидат в мастера спорта Украины».
Особо стоит выделить рекорд области в жиме лежа, который установил Игорь Погорелов в весовой категории до 93 кг – жим штанги 200 кг.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Алексей Позднухов, Игорь Котляров, Андрей Приходько, Виктор Черкашенинов и Юрий Брыжашов.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
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19-22 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе ДГМА состоялся чемпионат Донецкой области по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа – безэкипировочный дивизион, а также Универсиада среди студентов ВУЗов области.