|31 мая 2017
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27 мая в Славянске на стадионе «Химик» состоялся матч 4 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором команда с одноименным названием ФК «Славянск» одержала победу с минимальным счетом над «Шахтером» из Родинского.
Победа над «Шахтером» стала для ФК «Славянск» второй в чемпионате. И вновь славянский клуб, которым руководит тренерский тандем Виктор Порублев – Алексей Маркевич, праздновал успех в домашней встрече. Нынешний соперник – «Шахтер» - довольно амбициозный клуб, с хорошими традициями и исполнителями по масштабам областного футбола. Тем не менее, ФК «Славянск», делающий только первые шаги в большом футболе, успешно противостоял более именитой команде и сумел воспользоваться своим голевым шансом в середине второго тайма.
Удачно вышел на замену Константин Белокопыт. Центральный хавбек результативно сыграл на добивании, и этот мяч стал единственным в игре. Гости из Родинского, хоть и пытались играть первым номером, но опасных моментов у ворот ФК «Славянск» создать так и не смогли.
Заслуженная виктория ФК «Славянск со счетом 1:0. В игре с «Шахтером» лестных слов заслуживает весь славянский коллектив, но стоит особо отметить ветерана команды Дениса Щелкунова, который ведет за собой молодых партнеров – воспитанников «КДЮСШ-Славхлеб» - и передает им на поле бесценный игровой опыт.
Результаты 4 тура
ФК «Славянск» - «Шахтер»Р – 1:0
«Локомотив» - «Сапфир» - 0:6
«Хлебороб» - «Форум-Авто» - 1:8
«Прометей» - «Доброе поле» - 10:0
«Андреевка» - «ДВУОР-Легион» - 1:4
Анонс 5 тура, 3 июня
ФК «Славянск» - «Хлебороб» стадион «Химик», 14.00
«Сапфир» - «Прометей» стадион «Химик», 17.00
«Доброе поле» - «Шахтер»
«Форум-Авто» - ФК «Андреевка
«ДВУОР-Легион» - «Локомотив».
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Приветствую, гость! Вход
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• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
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Комментарии к статье «ФК «Славянск» победил «Шахтер»»
27 мая в Славянске на стадионе «Химик» состоялся матч 4 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором команда с одноименным названием ФК «Славянск» одержала победу с минимальным счетом над «Шахтером» из Родинского.