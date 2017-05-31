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Фотофакт

Вневоенная скульптура

ФК «Славянск» победил «Шахтер»

Алексей Журавлев
31 мая 2017 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

27 мая в Славянске на стадионе «Химик» состоялся матч 4 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором команда с одноименным названием ФК «Славянск» одержала победу с минимальным счетом над «Шахтером» из Родинского.

Победа над «Шахтером» стала для ФК «Славянск» второй в чемпионате. И вновь славянский клуб, которым руководит тренерский тандем Виктор Порублев – Алексей Маркевич, праздновал успех в домашней встрече. Нынешний соперник – «Шахтер» - довольно амбициозный клуб, с хорошими традициями и исполнителями по масштабам областного футбола. Тем не менее, ФК «Славянск», делающий только первые шаги в большом футболе, успешно противостоял более именитой команде и сумел воспользоваться своим голевым шансом в середине второго тайма.

Удачно вышел на замену Константин Белокопыт. Центральный хавбек результативно сыграл на добивании, и этот  мяч стал единственным в игре. Гости из Родинского, хоть и пытались играть первым номером, но опасных моментов у ворот ФК «Славянск» создать так и не смогли.

Заслуженная виктория ФК «Славянск со счетом 1:0. В игре с «Шахтером» лестных слов заслуживает весь славянский коллектив, но стоит особо отметить ветерана команды Дениса Щелкунова, который ведет за собой молодых партнеров – воспитанников «КДЮСШ-Славхлеб» - и передает им на поле бесценный игровой опыт.

Результаты 4 тура

ФК «Славянск» - «Шахтер»Р – 1:0

«Локомотив» - «Сапфир» - 0:6

«Хлебороб» - «Форум-Авто» - 1:8

«Прометей» - «Доброе поле» - 10:0

«Андреевка» - «ДВУОР-Легион» - 1:4

Анонс 5 тура, 3 июня

ФК «Славянск» - «Хлебороб» стадион «Химик», 14.00

«Сапфир» - «Прометей» стадион «Химик», 17.00

 «Доброе поле» - «Шахтер»

«Форум-Авто» - ФК «Андреевка

«ДВУОР-Легион» - «Локомотив». 

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» победил «Шахтер»»

27 мая в Славянске на стадионе «Химик» состоялся матч 4 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором команда с одноименным названием ФК «Славянск» одержала победу с минимальным счетом над «Шахтером» из Родинского.

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