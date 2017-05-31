«Шахтер» наградили золотыми медалями

В торжественной церемонии приняли участие президент Премьер-лиги Владимир Генинсон и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

«Считаю, этот сезон и достижение «горняков» – уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и золотого дубля, а еще потому, что «Шахтер» был основой для национальной сборной, – отметил Андрей Павелко. – Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит».

После вручения медалей «оранжево-черные» получили специальную награду от ФФУ за золотой дубль сезона – 2016/2017.

Результаты 31 тур

«Олимпик» - «Александрия – 0:0

«Черноморец» - «Заря» - 0:1 (Паулиньо, 1)

«Шахтер» - «Динамо» - 2:3 (Патрик, 23, Дентиньо, 58 – Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (пен.), 71)

«Ворскла» - «Днепр» - 1:0 (Шарпар, 49)

«Волынь» - «Карпаты» - 0:1 (Гуцуляк, 38)

«Звезда» - «Сталь» - 0:1 (Васин, 78)