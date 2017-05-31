|31 мая 2017
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27 мая в Киеве состоялось награждение «горняков» золотыми медалями чемпионата Украины сезона 2016/2017 годов.
В торжественной церемонии приняли участие президент Премьер-лиги Владимир Генинсон и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
«Считаю, этот сезон и достижение «горняков» – уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и золотого дубля, а еще потому, что «Шахтер» был основой для национальной сборной, – отметил Андрей Павелко. – Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит».
После вручения медалей «оранжево-черные» получили специальную награду от ФФУ за золотой дубль сезона – 2016/2017.
Результаты 31 тур
«Олимпик» - «Александрия – 0:0
«Черноморец» - «Заря» - 0:1 (Паулиньо, 1)
«Шахтер» - «Динамо» - 2:3 (Патрик, 23, Дентиньо, 58 – Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (пен.), 71)
«Ворскла» - «Днепр» - 1:0 (Шарпар, 49)
«Волынь» - «Карпаты» - 0:1 (Гуцуляк, 38)
«Звезда» - «Сталь» - 0:1 (Васин, 78)
Лучший бомбардир – Андрей Ярмоленко («Динамо») – 14.
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31 мая 2017
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
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Комментарии к статье ««Шахтер» наградили золотыми медалями»
27 мая в Киеве состоялось награждение «горняков» золотыми медалями чемпионата Украины сезона 2016/2017 годов.