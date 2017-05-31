|31 мая 2017
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24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аякс».
Подопечные Жозе Моуриньо выиграли встречу со счетом 2:0. Голами в воротах команды из Амстердама отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян. «МЮ» стал пятой командой после «Ювентуса», «Аякса», «Баварии» и «Челси», которой удалось выиграть все три крупнейших европейских турнира – Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), Лигу Европы (Кубок УЕФА) и Кубок кубков.
Стоит добавить, что игроки «Манчестер Юнайтед», победив в финале Лиги Европы, заработали прямую путёвку в Лигу чемпионов, за что автоматически получат финансовый бонус - порядка 38 миллионов фунтов стерлингов.
Анонс финала Лиги чемпионов
3 июня, Кардифф (Уэльс)
«Ювентус» - «Реал»М 21.45, «Футбол 1».
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31 мая 2017
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
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• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
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• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
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Комментарии к статье «Новое достижение «Манчестер Юнайтед»»
24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аякс».