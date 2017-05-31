Новое достижение «Манчестер Юнайтед»

24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аякс».

Подопечные Жозе Моуриньо выиграли встречу со счетом 2:0. Голами в воротах команды из Амстердама отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян. «МЮ» стал пятой командой после «Ювентуса», «Аякса», «Баварии» и «Челси», которой удалось выиграть все три крупнейших европейских турнира – Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), Лигу Европы (Кубок УЕФА) и Кубок кубков.

Стоит добавить, что игроки «Манчестер Юнайтед», победив в финале Лиги Европы, заработали прямую путёвку в Лигу чемпионов, за что автоматически получат финансовый бонус - порядка 38 миллионов фунтов стерлингов.

Анонс финала Лиги чемпионов

3 июня, Кардифф (Уэльс)

«Ювентус» - «Реал»М 21.45, «Футбол 1».