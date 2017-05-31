Франческо Тотти попрощался с «Ромой»

В минувший уик-энд в большинстве европейских стран были сыграны финальные матчи национальных Кубков. Исключением стала Италия, где состоялись поединки заключительного 38 тура Серии А. В одном из них «Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» (3:2), сохранив 2-е место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

При этом матч в Риме был особенным для легенды клуба 40-летнего Франческо Тотти, который проводил последнюю игру в составе «Ромы». Тотти провел в клубе 25 сезонов. За это время он сыграл 786 поединков, в которых отличился 307 раз и сделал 197 результативных передач. Действительно, фантастическая статистика, которая заслуживает уважения.

На стадион «Олимпико» все шли только с десятками на спине. Это игровой номер Франческо Тотти на протяжении всей карьеры. После финального свистка 40-летний Император Рима пробежал прощальный круг по дорожкам стадиона в качестве игрока «Ромы». На заполненных трибунах среди 80 тысяч едва можно было найти человека без слез на глазах.

Финалы национальных кубков

Англия. «Арсенал» - «Челси» - 2:1

Испания. «Барселона» - «Алавес» - 3:1

Германия. «Айнтрахт» - «Боруссия»Д - 1:2

Франция. «Анже» - «ПСЖ» - 0:1.