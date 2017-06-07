Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»

3 июня в рамках пятого тура чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» одержал победу над командой «Хлебороб» из Александровского района.

Видимо успех в матче с родинским «Шахтером» (27 мая) несколько расслабил игроков славянского клуба. Одного из аутсайдеров областного чемпионата – команду«Хлебороб» - подопечные Виктора Порублева, хотя и обыграли с преимуществом в три мяча (4:1), но по ходу поединка зачастую сталкивались с некоторыми трудностями.

В отчетной встрече, которая состоялась в субботу, 3 июня, в Славянске на стадионе «Химик», хозяевам явно не хватало азарта в атаке. Было допущено большое количество потерь мяча, страдала реализация голевых моментов. За 15 минут до финального свистка защитник ФК «Славянск» Илья Мироненко не реализовал пенальти.

Спасением для славянской команды стал стартовый отрезок матча и последние минуты каждого из таймов. Ранние голы забили Алексей Тимохин и Денис Щелкунов. На 43-й минуте отличился Эдуард Стрельцов - хавбек с фамилией известного советского футболиста 60-70-х годов прошлого века. Четвертый гол на счету 19-летнего Ильи Терентьева (также как и Стрельцов - воспитанник «КДЮСШ-Славхлеб»). Илья, выйдя на замену, на 90-й минуте игры, переиграв нескольких защитников, точно пробил в угол ворот – самый красивый гол матча. «Хлебороб» один мяч забил перед самым свистком на перерыв.

Набрав 9 очков в пяти играх, ФК «Славянск» занимает 3–е место в турнирной таблице чемпионата.

Результаты 5 тура

ФК «Славянск» - «Хлебороб» - 4:1

«Сапфир» - «Прометей» - 4:1

«Доброе поле» - «Шахтер» - 1:5

«Форум-Авто» - ФК «Андреевка» - 8:0

«ДВУОР-Легион» - «Локомотив» - 3:2

Анонс 6 тура (10 июня)

«Шахтер» - «Хлебороб»

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск» 17.00, стадион "Химик"

«Локомотив» - «Форум-Авто»

«Доброе поле» - «Сапфир»

«Прометей» - «ДВУОР-Легион»

АНОНС

В воскресенье, 11 июня, в Славянске на стадионе «Химик» состоится турнир по футболу среди юношеских команд 2003/2004 годов рождения, посвященный памяти Юрия Скиданова.