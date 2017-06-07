Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске

|7 июня 2017
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С 27 мая по 3 мая в Краматорске проходил шахматный фестиваль «Мемориал Александра Момота», в котором приняли участие 105 детей и юношей (1999 г.р. и младше) из пяти городов Донецкой области.
В соревнованиях, которые были разделены на пять категорий – турнир А, В, С, D и E, приняли участие 19 воспитанников славянского шахматного клуба «Чигоринец», тренером которого является Николай Пархоменко. В самом престижном турнире категории А, где выступали шахматисты не ниже 1-го взрослого разряда, в активе представителей Славянска 6-е место Вадима Степанова (ООШ №12) и 8-е место Алины Ландик (ООШ №12).
В турнире В у славянских шахматистов две награды. Их обладателями стали Владимир Должиков (2-е место, СКНАУ, 7 очков) и Никита Ковшов (3-е место, ООШ №5, 6 очков). При этом победитель соревнований Тимофей Иванчишин, как и Должиков, набрал 7 очков, и только по дополнительным показателям шахматист из Краматорска занял первое место.
В турнире С особыми достижениями воспитанники шахматного клуба «Чигоринец» похвастаться не могут, а вот в соревнованиях категории D 4-е место занял Тимофей Стежкин (ООШ №15). Но главный успех для Славянска был зафиксирован в турнире Е, в котором принимали участие 27 шахматистов без спортивного разряда. Учащийся ООШ-интернат №1 Данил Билко занял первое место, набрав 8,5 очков из 9-ти возможных (швейцарская система, 9 туров). 10-летний Данил выиграл восемь встреч и одну партию завершил вничью. При этом шахматами в клубе «Чигоринец» Билко занимается всего полгода. Наградой за победу на турнире стало присвоение Данилу первого юношеского разряда. Коснувшись данной темы, отметим, что Владимир Должиков выполнил норматив 1-го разряда.
Шахматисты клуба «Чигоринец» завоевали полный комплект медалей на турнире - 3, две награды достались шахматистам из Торецка, остальные – 10 – выиграли представители Краматорска.
Турнир А – шахматисты не ниже 1-го разряда
Турнир В – шахматисты 2-го разряда
Турнир С – шахматисты 3-го разряда
Турнир D – шахматисты 1 юношеского разряда
Турнир E – шахматисты без спортивного разряда.
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Приветствую, гость! Вход
7 июня 2017
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
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• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
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• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
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С 27 мая по 3 мая в Краматорске проходил шахматный фестиваль «Мемориал Александра Момота», в котором приняли участие 105 детей и юношей (1999 г.р. и младше) из пяти городов Донецкой области.