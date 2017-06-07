Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске

С 27 мая по 3 мая в Краматорске проходил шахматный фестиваль «Мемориал Александра Момота», в котором приняли участие 105 детей и юношей (1999 г.р. и младше) из пяти городов Донецкой области.

В соревнованиях, которые были разделены на пять категорий – турнир А, В, С, D и E, приняли участие 19 воспитанников славянского шахматного клуба «Чигоринец», тренером которого является Николай Пархоменко. В самом престижном турнире категории А, где выступали шахматисты не ниже 1-го взрослого разряда, в активе представителей Славянска 6-е место Вадима Степанова (ООШ №12) и 8-е место Алины Ландик (ООШ №12).

В турнире В у славянских шахматистов две награды. Их обладателями стали Владимир Должиков (2-е место, СКНАУ, 7 очков) и Никита Ковшов (3-е место, ООШ №5, 6 очков). При этом победитель соревнований Тимофей Иванчишин, как и Должиков, набрал 7 очков, и только по дополнительным показателям шахматист из Краматорска занял первое место.

В турнире С особыми достижениями воспитанники шахматного клуба «Чигоринец» похвастаться не могут, а вот в соревнованиях категории D 4-е место занял Тимофей Стежкин (ООШ №15). Но главный успех для Славянска был зафиксирован в турнире Е, в котором принимали участие 27 шахматистов без спортивного разряда. Учащийся ООШ-интернат №1 Данил Билко занял первое место, набрав 8,5 очков из 9-ти возможных (швейцарская система, 9 туров). 10-летний Данил выиграл восемь встреч и одну партию завершил вничью. При этом шахматами в клубе «Чигоринец» Билко занимается всего полгода. Наградой за победу на турнире стало присвоение Данилу первого юношеского разряда. Коснувшись данной темы, отметим, что Владимир Должиков выполнил норматив 1-го разряда.

Шахматисты клуба «Чигоринец» завоевали полный комплект медалей на турнире - 3, две награды достались шахматистам из Торецка, остальные – 10 – выиграли представители Краматорска.

Турнир А – шахматисты не ниже 1-го разряда

Турнир В – шахматисты 2-го разряда

Турнир С – шахматисты 3-го разряда

Турнир D – шахматисты 1 юношеского разряда

Турнир E – шахматисты без спортивного разряда.