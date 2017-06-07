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Фотофакт

Площадка для детства

Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд

Алексей Журавлев
7 июня 2017 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2-6 июня в пгт. Ковшаровка ( Купянский городской совет, Харьковская область) проходил 22-й по счету Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд 2008-2009 г.р., посвященный Дню защиты детей на призы ФК «Мрия», в котором приняли участие 16 клубов из Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской и Сумской областей.

Под руководством Максима Крилевского «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск) занял на турнире 6-е место. На стадии группового этапа, выступая в квартете «D», славянский клуб набрал 7 очков и занял второе место. «КДЮСШ-Славхлеб» обыграл «Арсенал-2» (Харьков) – 4:0 и КДЮСШ (Северодонецк) – 1:0, а также сыграл вничью с ФК «Мрия-1» (Купянск) – 1:1. ФК «Мрия-1» также набрал 7 очков, но занял первое место по дополнительным показателям – лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В четвертьфинале розыгрыша славянская команда в серии послематчевых пенальти проиграла «Металлисту-1» (Харьков) – 1:2 (основное время – 3:3). А в поединке за 5-е место «КДЮСШ-Славхлеб» уступил харьковскому «Арсеналу-1» - 0:1.

В составе «КДЮСШ-Славхлеб» на соревнованиях выступали Максим Деканенко (ООШ №11), Дмитрий Мирошниченко (ООШ №1), Родион Шаповалов (ООШ №16), Марк Лабинцев (ООШ №11), Марк Заховский (ООШ №10), Артем Солонский (ООШ №11), Егор Головченко (ООШ №17), Андрей Дятлов (ООШ №1), Артем Голуб (ООШ №5), Иван Голубицкий (ООШ №8), Данил Бойко (ООШ №15).

Победителем турнира стала команда «Шахтер» (Донецк), серебряным призером – «Металлист-1» (Харьков), бронзовым – «ДЮСШ-14» (Киев).

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Комментарии к статье «Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд»

2-6 июня в пгт. Ковшаровка ( Купянский городской совет, Харьковская область) проходил 22-й по счету Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд 2008-2009 г.р., посвященный Дню защиты детей на призы ФК «Мрия», в котором приняли участие 16 клубов из Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской и Сумской областей.

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