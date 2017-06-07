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Фотофакт

Площадка для детства

Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах

Алексей Журавлев
7 июня 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вторую неделю на кортах Парижа проходят поединки открытого чемпионата Франции по теннису – Ролан Гарроса. Шесть представителей Украины получили право выступать в основной сетке турнира.

Из этой шестерки на кортах дольше всех задержалась Элина Свитолина – лучшая теннисистка Украины, которая после четырех стартовых побед 7 июня в четвертьфинале Ролан Гарроса – повторение личного рекорда - в трех сетах уступила Симоне Халеп из Румынии – 6:3, 6:7, 0:6.

До 3-го круга дошла Леся Цуренко, проигравшая матч данной стадии Елене Остапенко из Латвии.

После стартовых встреч зачехлили ракетки Екатерина Козлова и Катерина Бондаренко. Причем, Козлова в первом раунде проиграла украинское дерби Леси Цуренко, а Бондаренко уступила Петре Мартич из Хорватии, которую в дальнейшем (1/8 финала, 4-й круг) обыграла Элина Свитолина.

У мужчин до 2-го раунда дошли, как Александр Долгополов, так и Сергей Стаховский. Долгополов оказал достойное сопротивление 3-й ракетке мира Стэну Вавринке, но проиграл в трех сетах. А Стаховский в четырех сетах уступил 12-й ракетке планеты бельгийцу Давиду Гоффену. 

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Комментарии к статье «Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах»

Вторую неделю на кортах Парижа проходят поединки открытого чемпионата Франции по теннису – Ролан Гарроса. Шесть представителей Украины получили право выступать в основной сетке турнира.

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