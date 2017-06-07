|7 июня 2017
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Вторую неделю на кортах Парижа проходят поединки открытого чемпионата Франции по теннису – Ролан Гарроса. Шесть представителей Украины получили право выступать в основной сетке турнира.
Из этой шестерки на кортах дольше всех задержалась Элина Свитолина – лучшая теннисистка Украины, которая после четырех стартовых побед 7 июня в четвертьфинале Ролан Гарроса – повторение личного рекорда - в трех сетах уступила Симоне Халеп из Румынии – 6:3, 6:7, 0:6.
До 3-го круга дошла Леся Цуренко, проигравшая матч данной стадии Елене Остапенко из Латвии.
После стартовых встреч зачехлили ракетки Екатерина Козлова и Катерина Бондаренко. Причем, Козлова в первом раунде проиграла украинское дерби Леси Цуренко, а Бондаренко уступила Петре Мартич из Хорватии, которую в дальнейшем (1/8 финала, 4-й круг) обыграла Элина Свитолина.
У мужчин до 2-го раунда дошли, как Александр Долгополов, так и Сергей Стаховский. Долгополов оказал достойное сопротивление 3-й ракетке мира Стэну Вавринке, но проиграл в трех сетах. А Стаховский в четырех сетах уступил 12-й ракетке планеты бельгийцу Давиду Гоффену.
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• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
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• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
• Скольким славянцам монетизируют субсидии
• В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство
• «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
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Комментарии к статье «Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах»
Вторую неделю на кортах Парижа проходят поединки открытого чемпионата Франции по теннису – Ролан Гарроса. Шесть представителей Украины получили право выступать в основной сетке турнира.