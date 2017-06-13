Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко

|13 июня 2017
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Второй в сезоне турнир серии Большого шлема - открытый чемпионат Франции по теннису - завершился в минувший уик-энд в Париже. У мужчин чемпионский титул завоевал испанский теннисист Рафаэль Надаль, а триумфатором женского одиночного разряда стала представительница Латвии Елена Остапенко.
10 июня состоялся женский финал в одиночке. 20-летняя Остапенко, отметившая день рождение по ходу турнира (8 июня), выиграла решающий поединок Ролан Гарроса у Симоны Халеп из Румынии в трех сетах – 4:6, 6:4, 6:3. У той самой Халеп, которой в четвертьфинале чемпионата проиграла украинская теннисистка Элина Свитолина.
Для Елены Остапенко это первый титул WTA в карьере и сразу же турнира серии Большого шлема. На кортах Парижа Остапенко запомнилась своими железными нервами и агрессивной игрой. В семи матчах Ролан Гарроса она выполнила 299 ударов навылет. После финальной победы Елена отметила, что победа на Ролан Гаррос была ее мечтой.
В новом рейтинге WTA Остапенко с 47-го места поднялась на 12-е, а Свитолина переместилась с 6-го на 5-е, что является рекордом Украины.
11 июня в 10-й по счету раз Ролан Гаррос выиграл Рафаэль Надаль. 31-летний испанский теннисист провел в финале блестящий матч против Стэна Вавринки из Швейцарии. В трех сетах (6:2, 6:3, 6:1) Рафаэль уверенно справился с оппонентом. При этом Надаль не проиграл ни одного сета в нынешнем чемпионате, кроме того, он был лучшим во всех 10-ти финальных битвах. И прозвище король грунта Рафаэль полностью оправдывает.
Для Надаля это 15-й титул серии Большого шлема. По числу данных трофеев испанский теннисист опередил американца Пита Сампраса (14). Больше - только у Роже Федерера (Швейцария) – 18.
Нынешний Ролан Гаррос установил рекорд посещаемости турнира. Матчи соревнований посетили 472 тысячи зрителей – на 16 тысяч больше, чем в 2015 году.
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Второй в сезоне турнир серии Большого шлема - открытый чемпионат Франции по теннису - завершился в минувший уик-энд в Париже. У мужчин чемпионский титул завоевал испанский теннисист Рафаэль Надаль, а триумфатором женского одиночного разряда стала представительница Латвии Елена Остапенко.