Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»

|13 июня 2017
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За океаном завершились финальные серии плей-офф в НХЛ и НБА. Сильнейшей командой национальной хоккейной лиги в пятый раз в истории стал «Питтсбург Пингвинз», а в национальной баскетбольной ассоциации чемпионский титул также в пятый раз в истории завоевал «Голден Стэйт Уорриорз».
«Питтсбург» второй год подряд выигрывает Кубок Стэнли. В нынешнем финале «пингвины» в шести матчах серии сломили сопротивление «Нэшвилла» - 4:2. 12 июня в шестом поединке серии, телеаудитория которого составила 9,5 миллиона человек, «Пиннгвинз» праздновали успех со счетом 2:0. Приз «Конн Смайт Трофи» - лучшему игроку плей-офф – получил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Кстати, второй год подряд. В плей-офф-2017 Кросби забросил 8 шайб и сделал 19 передач в 24 матчах.
А уже 13 июня стал известен чемпион и в НБА. «Голден Стэйт Уорриорз» в пяти матчах серии переиграл «Кливленд Кавальерз» - 4:1. В пятой встрече «Воины» одержали победу над «Кливлендом» со счетом 129:120. В составе победителей отличную игру выдали Кевин Дюрант – 39 очков и Стефан Карри – 34 очка. Стоит добавить, что впервые в истории НБА три года подряд в финале играли одни и те же команды.
Дюрант был признан MVP финальной серии. Его средние показатели: 35,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи. Стоит отметить и результативность лидера «Кавальерз» Леброна Джеймса. Форвард «Кливленда» стал первым игроком в истории финалов, который завершил серию с трипл-даблом в среднем за игру.
«Голдке Стэйт», завоевавший чемпионский трофей НБА в пятый раз в истории, сравнялся по этому показателю с «Сан-Антонио» и вышел на 4-е место. Больше триумфов только в активе «Бостона» (17), «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Чикаго» (6). При этом «Голден Стэйт» в нынешнем розыгрыше плей-офф потерпел всего одно поражение в 17 матчах. Это повторение рекорда «Филадельфии» (1983-й год) и «Лейкерс» (2001-й год).
Американский болельщик потратил 133 тысячи долларов на 2 билета пятого матча финальной серии НБА. Это является рекордом лиги. В нынешнем году средняя цена на билет финальной серии 1731 доллар.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
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За океаном завершились финальные серии плей-офф в НХЛ и НБА. Сильнейшей командой национальной хоккейной лиги в пятый раз в истории стал «Питтсбург Пингвинз», а в национальной баскетбольной ассоциации чемпионский титул также в пятый раз в истории завоевал «Голден Стэйт Уорриорз».