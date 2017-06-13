ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

|13 июня 2017
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В одном из пяти матчей 6-го тура чемпионата Донецкой области по футболу встретились ФК «Андреевка» и ФК «Славянск».
По договоренности двух клубов эта встреча состоялась в субботу, 10 июня, в Славянске на стадионе «Химик». В первом тайме поединка не было видно за счет чего ФК «Славянск» может обыграть одного из аутсайдеров соревнований. За 45 минут игрового времени команды на двоих не смогли создать ни одного по-настоящему голевого момента.
Зато после перерыва картина на поле резко изменилась. Номинальные гости – ФК «Славянск» - быстро вышел вперед. На 47-й минуте проход в штрафной площадке Алексея Тимохина был прерван с нарушением правил. Ударом с «точки» Марк Шевченко открыл счет во встрече. Забитый мяч, явно окрылил игроков славянского клуба. Давление на ворота ФК «Андреевка» нарастало ударными темпами. Сначала с выгодных позиций упустили шансы отличиться Влад Базилевич, Влад Удовин и Эдуард Стрельцов. Но, как оказалось, это было всего лишь затишье перед голевой бурей.
На 68-й минуте Стрельцов увеличил преимущество ФК «Славянск». Через 15 минут гол забил Илья Терентьев, а на 90-й минуте разгром «хозяев» оформил все тот же Стрельцов, став автором дубля. Уверенная победа подопечных Виктора Порублева и Алексея Маркевича со счетом 4:0.
Результаты 6 тура
«Шахтер» - «Хлебороб» - 8:1
ФК «Андреевка» - ФК «Славянск» - 0:4
«Локомотив» - «Форум-Авто» - 0:2
«Доброе поле» - «Сапфир» - 0:1
«Прометей» - «ДВУОР-Легион» - 7:2
Анонс 7 тура (17 июня)
«Локомотив» - ФК»Славянск»
«Сапфир» - «Шахтер»
«Форум-Авто» - «Прометей»
«Хлебороб» - ФК «Андреевка»
«ДВУОР-Легион» - «Доброе поле»
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• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
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• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
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• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
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• Скольким славянцам монетизируют субсидии
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В одном из пяти матчей 6-го тура чемпионата Донецкой области по футболу встретились ФК «Андреевка» и ФК «Славянск».