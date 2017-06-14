В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

|14 июня 2017
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11 июня в Славянске на стадионе «Химик» прошел футбольный праздник с участием четырех детских команд, которые приняли участие в однодневном турнире, посвященном памяти Юрия Скиданова.
Три с половиной месяца назад - 23 февраля - на 64-м году жизни перестало биться сердце славянского футболиста, главного тренера ФК «Славхлеб» (1999-2017) Юрия Скиданова.
Юрий Павлович старался уделять внимание развитию, как взрослого, так и детско-юношеского футбола в городе. Несмотря на его преждевременный уход из жизни, ФК «Славхлеб» продолжает существовать и делает ставку на подготовку молодых славянских футбольных талантов.
11 июня в первом по счету, и как заверило руководство ФК «Славхлеб» традиционном, турнире по футболу памяти Юрия Скиданова приняли участие детские команды 2003-2004 годов рождения из Славянска, Николаевки, Дружковки и Доброполья.
В полуфинальных встречах «Альтаир» из Дружковки с разгромным счетом 7:0 победил команду ТЭС из Николаевки, а «КДЮСШ-Славхлеб» переиграл «Доброе поле» (Доброполье) – 3:1. Далее на футбольном поле были проведены конкурсы на технику, точность и силу.
В конкурсе на технику – жонглирование мячом – победу одержал Влад Заварза («Альтаир»), который набил мяч 548 раз. Второе место занял Дмитрий Засядьвовк (Доброе поле) – 462 раза.
Соревнования на точность – попадание мячом в перекладину ворот с линии штрафной (16,5 метров) – выиграл Никита Горобец («КДЮСШ-Славхлеб») с одним попаданием из трех попыток.
В конкурсах на силу – сгибание и разгибание рук в упоре лежа и подтягивание в висе лучшими были Сергей Варавин (ТЭС Николаевка, 40 раз) и Алексей Гришин («Доброе поле, 15 раз), соответственно. В командных соревнованиях на силу – перетягивание каната (10 человек, до двух побед) – первое место занял дружковский «Альтаир».
Матч за третье место прошел без борьбы: «Доброе поле» не оставило шансов ТЭС – 8:0. А в финальной встрече все решила серия послематчевых пенальти. В основное время поединка (2 тайма по 25 минут) голов забито не было. Инициативой владели славянские футболисты, но в конце игры дважды могли отличиться форварды «Альтаира». Счастливый билет в футбольной лотерее вытянули игроки «Альтаира», которые победили в серии пенальти со счетом 4:3.
После окончания финального матча состоялась церемония награждения, в которой приняли участие президент ФК «Славхлеб» Наталья Скиданова, Карина и Артем Скидановы, Геннадий Плотниченко – представитель федерации футбола Славянска и Александр Мищенко - начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Славянска. Геннадий Плотниченко напомнил о неоценимом вкладе Юрия Скиданова в развитие славянского и областного футбола, Наталья Скиданова поблагодарила всех участников соревнований, отметив, что главное в них – цель к победе, а также массовость футбола.
После того, как были вручены сладкие призы, медали и футбольные трофеи участникам турнира, были названы лучшие игроки по номинациям:
вратарь – Кирилл Сокуренко («Альтаир»);
защитник – Дмитрий Нелипович («Доброе поле»);
полузащитник - Марк Батыченко (ТЭС);
нападающий – Владислав Мухаматгалеев («КДЮСШ-Славхлеб»).
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11 июня в Славянске на стадионе «Химик» прошел футбольный праздник с участием четырех детских команд, которые приняли участие в однодневном турнире, посвященном памяти Юрия Скиданова.