 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Гонки на мотоциклах

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

Алексей Журавлев
14 июня 2017 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11 июня в Славянске на стадионе «Химик» прошел футбольный праздник с участием четырех детских команд, которые приняли участие в однодневном турнире, посвященном памяти Юрия Скиданова.

Три с половиной месяца назад - 23 февраля - на 64-м году жизни перестало биться сердце славянского футболиста, главного тренера ФК «Славхлеб» (1999-2017) Юрия Скиданова.  

Юрий Павлович старался уделять внимание развитию, как взрослого, так и детско-юношеского футбола в городе. Несмотря на его преждевременный уход из жизни, ФК «Славхлеб» продолжает существовать и делает ставку на подготовку молодых славянских футбольных талантов.

11 июня в первом по счету, и как заверило руководство ФК «Славхлеб» традиционном, турнире по футболу памяти Юрия Скиданова приняли участие детские команды 2003-2004 годов рождения из Славянска, Николаевки, Дружковки и Доброполья.

В полуфинальных встречах «Альтаир» из Дружковки с разгромным счетом 7:0 победил команду ТЭС из Николаевки, а «КДЮСШ-Славхлеб» переиграл «Доброе поле» (Доброполье) – 3:1. Далее на футбольном поле были проведены конкурсы на технику, точность и силу.

В конкурсе на технику – жонглирование мячом – победу одержал Влад Заварза («Альтаир»), который набил мяч 548 раз. Второе место занял Дмитрий Засядьвовк (Доброе поле) – 462 раза.

Соревнования на точность – попадание мячом в перекладину ворот с линии штрафной (16,5 метров) – выиграл Никита Горобец («КДЮСШ-Славхлеб») с одним попаданием из трех попыток.  

В конкурсах на силу – сгибание и разгибание рук в упоре лежа и подтягивание в висе лучшими были Сергей Варавин (ТЭС Николаевка, 40 раз) и Алексей Гришин («Доброе поле, 15 раз), соответственно. В командных соревнованиях на силу – перетягивание каната (10 человек, до двух побед) – первое место занял дружковский «Альтаир».   

Матч за третье место прошел без борьбы: «Доброе поле» не оставило шансов ТЭС – 8:0. А в финальной встрече все решила серия послематчевых пенальти. В основное время поединка (2 тайма по 25 минут) голов забито не было. Инициативой владели славянские футболисты, но в конце игры дважды могли отличиться форварды «Альтаира». Счастливый билет в футбольной лотерее вытянули игроки «Альтаира», которые победили в серии пенальти со счетом 4:3.

После окончания финального матча состоялась церемония награждения, в которой приняли участие президент ФК «Славхлеб» Наталья Скиданова, Карина и Артем Скидановы, Геннадий Плотниченко – представитель федерации футбола Славянска и Александр Мищенко - начальник отдела по делам семьи,  молодежи, физкультуры и спорта Славянска. Геннадий Плотниченко напомнил о неоценимом вкладе Юрия Скиданова в развитие славянского и областного футбола, Наталья Скиданова поблагодарила всех участников соревнований, отметив, что главное в них – цель к победе, а также массовость футбола.

После того, как были вручены сладкие призы, медали и футбольные трофеи  участникам турнира, были названы лучшие игроки по номинациям:

вратарь – Кирилл Сокуренко («Альтаир»);

защитник – Дмитрий Нелипович («Доброе поле»);

полузащитник  - Марк Батыченко (ТЭС);

нападающий – Владислав Мухаматгалеев («КДЮСШ-Славхлеб»). 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 июня 2017

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

13 июня 2017

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»

Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко

Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»

8 июня 2017

В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы

В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов

«Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»

Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города

Гонки на мотоциклах

Как не стать жертвой аферистов

Житель Николаевки хранил дома минометную мину

На железной дороге погиб мужчина

«Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты

Славянцы стали чаще «страдать животом»

В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека

Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома

7 июня 2017

Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах

Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить

1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства

Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов

В Славянске создают форум местного развития

Прямая речь

Шнурковская почти дождалась ремонта

Есть ли проблема с тренажерными площадками

Скольким славянцам монетизируют субсидии

Также в разделе

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

— 13 июня 2017 —

В одном из пяти матчей 6-го тура чемпионата Донецкой области по футболу встретились ФК «Андреевка» и ФК «Славянск».

Читать далее ⇒

Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»

— 13 июня 2017 —

За океаном завершились финальные серии плей-офф в НХЛ и НБА. Сильнейшей командой национальной хоккейной лиги в пятый раз в истории стал «Питтсбург Пингвинз», а в национальной баскетбольной ассоциации чемпионский титул также в пятый раз в истории завоевал «Голден Стэйт Уорриорз».

Читать далее ⇒

Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко

— 13 июня 2017 —

Второй в сезоне турнир серии Большого шлема - открытый чемпионат Франции по теннису - завершился в минувший уик-энд в Париже. У мужчин чемпионский титул завоевал испанский теннисист Рафаэль Надаль, а триумфатором женского одиночного разряда стала представительница Латвии Елена Остапенко. 

Читать далее ⇒

Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»

— 13 июня 2017 —

Избитая фраза, что игра забывается, а результат остается, очень применима к воскресному поединку отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными Финляндии и Украины, который состоялся 11 июня в Тампере.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова»

11 июня в Славянске на стадионе «Химик» прошел футбольный праздник с участием четырех детских команд, которые приняли участие в однодневном турнире, посвященном памяти Юрия Скиданова.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Следят ли патрульные за скоростью

На ремонт дорог ищут подрядчиков

В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

«Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты

Славянцы стали чаще «страдать животом»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Как не стать жертвой аферистов

Житель Николаевки хранил дома минометную мину

На железной дороге погиб мужчина

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

Скольким славянцам монетизируют субсидии

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Прямая речь

Небезбашенные

Остужение горячего

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 июня 2017

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Следят ли патрульные за скоростью

Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Алексея Солодовникова проводили на пенсию

В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова

13 июня 2017

ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм

Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»

Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко

Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»

8 июня 2017

В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы

В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов

«Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»

Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города

Гонки на мотоциклах

Как не стать жертвой аферистов

Житель Николаевки хранил дома минометную мину

На железной дороге погиб мужчина

«Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты

Славянцы стали чаще «страдать животом»

В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека

Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома

7 июня 2017

Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах

Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить

1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства

Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов

В Славянске создают форум местного развития

Прямая речь

Шнурковская почти дождалась ремонта

Есть ли проблема с тренажерными площадками

Скольким славянцам монетизируют субсидии

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top