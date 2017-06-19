ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

|19 июня 2017
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17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».
Поединок завершился результативной ничьей – 1:1. На протяжении большей части матча славянский клуб, даже в отсутствии своих лидеров – Дениса Щелкунова, Константина Белокопыта и Алексея Тимохина, владел игровым преимуществом. Однако забить подопечным Виктора Порублева удалось лишь однажды. На 85-й минуте игры прямым ударом со штрафного с 22 метров отличился Влад Базилевич. К тому времени хозяева долгое время уже были впереди – на 22-й минуте счет в поединке открыл Панасюк. В итоге была зафиксирована боевая ничья – 1:1.
Стоит отметить, что встречи 7 тура «Сапфир» - «Шахтер» и «ДВУОР-Легион» - «Доброе поле» пройдут в резервный день - 8 июля. Перенос этих игр связан с тем, что команды «Шахтер» и «Доброе поле» примут участие в Спартакиаде работников угольной промышленности.
Результаты 7 тура
«Форум-Авто» - «Прометей» - 4:2
«Локомотив» - ФК «Славянск» - 1:1
«Хлебороб» – ФК «Андреевка» - 3:1.
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Приветствую, гость! Вход
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• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
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• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
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• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
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17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».