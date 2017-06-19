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Фотофакт

К вопросу благоустройства

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Алексей Журавлев
19 июня 2017 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».

Поединок завершился результативной ничьей – 1:1. На протяжении большей части матча славянский клуб, даже в отсутствии своих лидеров – Дениса Щелкунова, Константина Белокопыта и Алексея Тимохина, владел игровым преимуществом. Однако забить подопечным Виктора Порублева удалось лишь однажды. На 85-й минуте игры прямым ударом со штрафного с 22 метров отличился Влад Базилевич. К тому времени хозяева долгое время уже были впереди – на 22-й минуте счет в поединке открыл Панасюк. В итоге была зафиксирована боевая ничья – 1:1.

Стоит отметить, что встречи 7 тура «Сапфир» - «Шахтер» и «ДВУОР-Легион» - «Доброе поле» пройдут в резервный день - 8 июля. Перенос этих игр связан с тем, что команды «Шахтер» и «Доброе поле» примут участие в Спартакиаде работников угольной промышленности.

Результаты 7 тура

«Форум-Авто» - «Прометей» - 4:2

«Локомотив» - ФК «Славянск» - 1:1

«Хлебороб» – ФК «Андреевка» - 3:1.

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» потерял очки в Лимане»

17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».

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