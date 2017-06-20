|20 июня 2017
|Просмотров: 653
|
Восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных – Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Этот турнир является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится летом 2018 года в России.
Матчи Кубка конфедераций проводятся на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, которые позднее примут и матчи мирового мундиаля.
В Кубке конфедераций-2017 принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов: Австралия - победитель Кубка Азии 2015, Чили - победитель Кубка Америки 2015, Мексика - победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015, Новая Зеландия - победитель Кубка наций ОФК 2016, Португалия - чемпион Европы- 2016 и Камерун - победитель Кубка африканских наций 2017, а также Россия – хозяин турнира и Германия – чемпион мира-2014.
На турнире сыграны поединки первого тура. В группе «А» Россия победила Новую Зеландию – 2:0, а Португалия и Мексика выдали результативную ничью – 2:2. Причем в этой встрече на помощь арбитрам пришел видеоассистент, который отменил гол португальцев – забит из положения «вне игры» на 21-й минуте матча. И это исторический момент в истории футбола на таких масштабных соревнованиях, к которым безусловно относится Кубок конфедераций-2017.
В квартете «Б» на старте Кубка Чили переиграла Камерун – 2:0, а Германия одолела Австралию – 3:2.
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
14 июня 2017
• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
— 20 июня 2017 —
Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера.
— 20 июня 2017 —
У футболистов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» завершились краткосрочные летние каникулы и уже в середине июня оба гранда украинского футбола приступили к подготовке к новому сезону, который для обоих клубов стартует 15 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины.
— 19 июня 2017 —
17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».
— 19 июня 2017 —
17-18 июня в одном из наиболее живописных городов Польши – Бохне (35 км от Кракова) – состоялся традиционный, 20-й по счету, международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения), в котором приняли участие 400 спортсменов из 11 стран Европы.
Приветствую, гость! Вход
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
14 июня 2017
• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кубок Конфедераций стартовал в России»
Восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных – Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Этот турнир является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится летом 2018 года в России.