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Кубок Конфедераций стартовал в России

Алексей Журавлев
20 июня 2017 Просмотров: 653 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных – Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Этот турнир является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится летом 2018 года в России.

Матчи Кубка конфедераций проводятся на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, которые позднее примут и матчи мирового мундиаля.

В Кубке конфедераций-2017 принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов: Австралия - победитель Кубка Азии 2015, Чили - победитель Кубка Америки 2015, Мексика - победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015, Новая Зеландия - победитель Кубка наций ОФК 2016, Португалия - чемпион Европы- 2016 и Камерун - победитель Кубка африканских наций 2017, а также Россия – хозяин турнира и Германия – чемпион мира-2014.

На турнире сыграны поединки первого тура. В группе «А» Россия победила Новую Зеландию – 2:0, а Португалия и Мексика выдали результативную ничью – 2:2. Причем в этой встрече на помощь арбитрам пришел видеоассистент, который отменил гол португальцев – забит из положения «вне игры» на 21-й минуте матча. И это исторический момент в истории футбола на таких масштабных соревнованиях, к которым безусловно относится Кубок конфедераций-2017.

В квартете «Б» на старте Кубка Чили переиграла Камерун – 2:0, а Германия одолела Австралию – 3:2.

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Комментарии к статье «Кубок Конфедераций стартовал в России»

Восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных – Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Этот турнир является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится летом 2018 года в России.

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