С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

|26 июня 2017
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25 июня в Краматорске на стадионе «Авангард» был сыгран финальный поединок Кубка Донецкой области по футболу. Родинский «Шахтер» одержал волевую победу над местным «Сапфиром» и завоевал почетный трофей.
Подопечные Александра Костюка в 2015 и 2016 годах играли в финалах Кубка области, но дважды проигрывали решающие матчи славянскому «Славхлебу». И вот с третьей попытки футболистам родинского «Шахтеру», наконец-то, удалось прервать неудачную серию финалов и впервые в истории поднять над головой заветный Кубок.
В нынешнем году эти команды, которые являются флагманами областного футбола, открывали новый сезон. В матче за Суперкубок Донецкой области «Сапфир» переиграл «Шахтер» со счетом 2:1. Эта игра состоялась 22 апреля. И вот спустя два месяца «Шахтер» взял у «Сапфира» реванш.
Финальный поединок Кубка Донецкой области начался с атак «Сапфира». И уже на 4-й минуте молниеносная атака завершилась точным ударом Александра Сытника – лидера краматорского клуба. В течение последующих 20 минут у «Сапфира» было еще три возможности для того, чтобы увеличить преимущество в счете. Но голкипер «Шахтера» Александр Суворов выиграл микро-дуэли у Плахина, Сытника и Швыдкого. После финального свистка не только болельщики, но и игроки «Сапфира» будут сожалеть об этих упущенных трех голевых моментах.
До конца первого тайма «Шахтер» пришел в себя после холодного душа на старте поединка и ответил выстрелами Чеха – головой под перекладину – и Дудника – в ближний угол ворот. Вратарь «Сапфира» Алексей Лукьяненко в обоих случаях был на высоте.
Команды отправились в раздевалки на 15-ти минутный тайм-аут. В это время на поле стадиона «Авангард» состоялось награждение юных футболистов «Шахтер-ЮНИОР» (Родинское), которые стали чемпионами Донецкой области среди ДЮСШ 2002/2003 годов рождения.
Перерыв закончился. Футболисты «Шахтера» понимали, что им в срочном порядке необходимо искать счастье у чужих ворот. Подопечные Александра Костюка бросили большие силы в атаку и на 70-й минуте добились успеха. Это Артем Гайдаш при бездействии игроков «Сапфира» удачно сыграл на добивании после того, как Лукьяненко парировал удар со штрафного. А через пять минут разительный выстрел нанес ветеран «Шахтера» Александр Чех, которому уже далеко за 40. От такого двойного удара «Сапфир» так и не пришел в себя до финального свистка арбитра матча Александра Омельченко из Славянска.
Капитан родинского «Шахтера» Александр Чех получил Кубок из рук вице-президента федерации футбола Донецкой области Александра Косевича и начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимира Мыцыка.
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25 июня в Краматорске на стадионе «Авангард» был сыгран финальный поединок Кубка Донецкой области по футболу. Родинский «Шахтер» одержал волевую победу над местным «Сапфиром» и завоевал почетный трофей.