 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Молодежные увлечения

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Алексей Журавлев
26 июня 2017 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
"Шахтер" (Родинское) - обладатель Кубка Донецкой области по футболу-2017.

25 июня в Краматорске на стадионе «Авангард» был сыгран финальный поединок Кубка Донецкой области по футболу.  Родинский «Шахтер» одержал волевую победу над местным «Сапфиром» и завоевал почетный трофей.

Подопечные Александра Костюка в 2015 и 2016 годах играли в финалах Кубка области, но дважды проигрывали решающие матчи славянскому «Славхлебу». И вот с третьей попытки футболистам родинского «Шахтеру», наконец-то, удалось прервать неудачную серию финалов и впервые в истории поднять над головой заветный Кубок.

В нынешнем году эти команды, которые являются флагманами областного футбола, открывали новый сезон. В матче за Суперкубок Донецкой области «Сапфир» переиграл «Шахтер» со счетом 2:1. Эта игра состоялась 22 апреля. И вот спустя два месяца «Шахтер» взял у «Сапфира» реванш.

Финальный поединок Кубка Донецкой области начался с атак «Сапфира». И уже на 4-й минуте молниеносная атака завершилась точным ударом Александра Сытника – лидера краматорского клуба. В течение последующих 20 минут у «Сапфира» было еще три возможности для того, чтобы увеличить преимущество в счете. Но голкипер «Шахтера» Александр Суворов выиграл микро-дуэли у Плахина, Сытника и Швыдкого. После финального свистка не только болельщики, но и игроки «Сапфира» будут сожалеть об этих упущенных трех голевых моментах. 

До конца первого тайма «Шахтер» пришел в себя после холодного душа на старте поединка и ответил выстрелами Чеха – головой под  перекладину – и Дудника – в ближний угол ворот. Вратарь «Сапфира» Алексей Лукьяненко в обоих случаях был на высоте.

Команды отправились в раздевалки на 15-ти минутный тайм-аут. В это время на поле стадиона «Авангард» состоялось награждение юных футболистов «Шахтер-ЮНИОР» (Родинское), которые стали чемпионами Донецкой области среди ДЮСШ 2002/2003 годов рождения.

Перерыв закончился. Футболисты «Шахтера» понимали, что им в срочном порядке необходимо искать счастье у чужих ворот. Подопечные Александра Костюка бросили большие силы в атаку и на 70-й минуте добились успеха. Это Артем Гайдаш при бездействии игроков «Сапфира» удачно сыграл на добивании после того, как Лукьяненко парировал удар со штрафного. А через пять минут разительный выстрел нанес ветеран «Шахтера» Александр Чех, которому уже далеко за 40. От такого двойного удара «Сапфир» так и не пришел в себя до финального свистка арбитра матча Александра Омельченко из Славянска.

Капитан родинского «Шахтера» Александр Чех получил Кубок из рук вице-президента федерации футбола Донецкой области Александра Косевича и начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимира Мыцыка.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июня 2017

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Молодежные увлечения

23 июня 2017

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

Заработают ли светофоры на Вольной

Новые детские площадки жэки возьмут на баланс

22 июня 2017

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Славянску предложили начать «строить Европу»

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов

Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Свет в окошке

21 июня 2017

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

Динамика конфликта

Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции

«Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»

Не медлите с заявлениями на монетизацию

Также в разделе

Кубок Конфедераций стартовал в России

— 20 июня 2017 —

Восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных – Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, стартовал в России 17 июня. Этот турнир является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится летом 2018 года в России.

Читать далее ⇒

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

— 20 июня 2017 —

Матч-реванш Андре Уорда и Сергея Ковалева, который состоялся ранним воскресным утром 18 июня в Лас-Вегасе (США), вновь завершился победой американского боксера. 

Читать далее ⇒

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

— 20 июня 2017 —

У футболистов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» завершились краткосрочные летние каникулы и уже в середине июня оба гранда украинского футбола приступили к подготовке к новому сезону, который для обоих клубов стартует 15 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины.  

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

— 19 июня 2017 —

17 июня были сыграны три матча седьмого тура чемпионата Донецкой области по футболу. В одном из них – в Лимане - встречались местный «Локомотив» и ФК «Славянск».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу»

25 июня в Краматорске на стадионе «Авангард» был сыгран финальный поединок Кубка Донецкой области по футболу.  Родинский «Шахтер» одержал волевую победу над местным «Сапфиром» и завоевал почетный трофей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Заработают ли светофоры на Вольной

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Не медлите с заявлениями на монетизацию

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Свет в окошке

Российский связной

Прямая речь

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июня 2017

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Молодежные увлечения

23 июня 2017

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников

Заработают ли светофоры на Вольной

Новые детские площадки жэки возьмут на баланс

22 июня 2017

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Славянску предложили начать «строить Европу»

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов

Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Свет в окошке

21 июня 2017

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

Динамика конфликта

Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции

«Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»

Не медлите с заявлениями на монетизацию

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top