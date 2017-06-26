В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

— 20 июня 2017 —

У футболистов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» завершились краткосрочные летние каникулы и уже в середине июня оба гранда украинского футбола приступили к подготовке к новому сезону, который для обоих клубов стартует 15 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины.

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