В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

|26 июня 2017
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24 и 25 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел турнир по рукопашному бою и открытый чемпионат города борьбе самбо, посвященные Дню конституции Украины.
24 июня в соревнованиях по рукопашному бою, в которых приняли участие 33 спортсмена из Славянска, Лимана, Николаевки и Северодонецка.
Воспитанники славянского клуба «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов) завоевали на турнире четыре награды:
1-е место - Ульяна Монахова (35 кг, ООШ №8);
2-е место - Мирон Монахов (25 кг, ООШ №8), Олег Пономарев (35 кг, ООШ №3 Николаевка), Кирилл Грицюк (65 кг, Рай-Александровка).
На следующий день состоялся открытый чемпионат Славянска по самбо – 40 спортсменов из Славянска, Лимана, Николаевки и Мирнограда.
Воспитанники славянских городских федераций самбо (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Сергей Богуш) и дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов) заняли на соревнованиях 13 призовых мест:
1-е место – Андрей Кисель (25 кг, ООШ №2 Николаевка), Ульяна Монахова (35 кг, ООШ №8), Данил Рыжов (55 кг, ООШ №4), Олег Пономарев (35 кг, ООШ №3 Николаевка), Алексей Дятел (38 кг, ООШ №8), Илья Келеберда (+71 кг, ООШ №15);
2-е место - Сергей Щербина (25 кг, ООШ №8), Михаил Мирошниченко (29 кг), Артем Бабенко (38 кг ООШ №15), Павел Петривный (+ 71 кг, ООШ №4);
3-е место - Мирон Монахов (25 кг, ООШ №8), Сергей Дятел (29 кг, ООШ №8,) Николай Киркач (38 кг, ООШ №1 Николаевка).
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26 июня 2017
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• Открытие областного диагностического центра затягивается
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24 и 25 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел турнир по рукопашному бою и открытый чемпионат города борьбе самбо, посвященные Дню конституции Украины.