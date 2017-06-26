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Фотофакт

Молодежные увлечения

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

Алексей Журавлев
26 июня 2017 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Призеры из Славянска открытого чемпионата города по борьбе самбо.

24 и 25 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел турнир по рукопашному бою и открытый чемпионат города борьбе самбо, посвященные Дню конституции Украины.

24 июня в соревнованиях по рукопашному бою, в которых приняли участие 33 спортсмена из Славянска, Лимана, Николаевки и Северодонецка.

Воспитанники славянского клуба «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов) завоевали на турнире четыре награды:

1-е место -  Ульяна Монахова (35 кг, ООШ №8);

2-е место - Мирон Монахов (25 кг, ООШ №8), Олег Пономарев (35 кг, ООШ №3 Николаевка), Кирилл Грицюк (65 кг, Рай-Александровка).

На следующий день состоялся открытый чемпионат Славянска по самбо – 40 спортсменов из Славянска, Лимана, Николаевки и Мирнограда.

Воспитанники славянских городских федераций самбо (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Сергей Богуш) и дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов) заняли на соревнованиях 13 призовых мест:

1-е место – Андрей Кисель (25 кг, ООШ №2 Николаевка), Ульяна Монахова (35 кг, ООШ №8), Данил Рыжов (55 кг, ООШ №4), Олег Пономарев (35 кг, ООШ №3 Николаевка), Алексей Дятел (38 кг, ООШ №8), Илья Келеберда (+71 кг, ООШ №15);

2-е место - Сергей Щербина (25 кг, ООШ №8), Михаил Мирошниченко (29 кг), Артем Бабенко (38 кг ООШ №15), Павел Петривный (+ 71 кг, ООШ №4);

3-е место - Мирон Монахов (25 кг, ООШ №8), Сергей Дятел (29 кг, ООШ №8,) Николай Киркач (38 кг, ООШ №1 Николаевка).

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Комментарии к статье «В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо»

24 и 25 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел турнир по рукопашному бою и открытый чемпионат города борьбе самбо, посвященные Дню конституции Украины.

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