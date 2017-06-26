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Фотофакт

Молодежные увлечения

Девятый титул Роже Федерера в Галле

Алексей Журавлев
26 июня 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Швейцарский теннисист Роже Федерер стал победителем турнира АТР в немецком Галле, переиграв в финале хозяина кортов Александра Зверева.

Федерер без проблем разобрался со Зверевым  в двух сетах – 6:1, 6:3. Поединок продолжался 53 минуты. Швейцарский теннисист сделал 4 эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

Это уже девятый титул 35-летнего  Роже в Германии. А это означает, что Федерер стал восьмым теннисистом в истории, которому удалось стать победителем турнира ATP девять раз. Кроме того, Роже стал самым возрастным чемпионом в 25-летней истории турнира в Галле.

Для Федерера очередная виктория в Галле стала 92-й в карьере. В этом сезоне он выиграл четыре турнира.

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Комментарии к статье «Девятый титул Роже Федерера в Галле»

Швейцарский теннисист Роже Федерер стал победителем турнира АТР в немецком Галле, переиграв в финале хозяина кортов Александра Зверева.

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