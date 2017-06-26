|26 июня 2017
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Швейцарский теннисист Роже Федерер стал победителем турнира АТР в немецком Галле, переиграв в финале хозяина кортов Александра Зверева.
Федерер без проблем разобрался со Зверевым в двух сетах – 6:1, 6:3. Поединок продолжался 53 минуты. Швейцарский теннисист сделал 4 эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.
Это уже девятый титул 35-летнего Роже в Германии. А это означает, что Федерер стал восьмым теннисистом в истории, которому удалось стать победителем турнира ATP девять раз. Кроме того, Роже стал самым возрастным чемпионом в 25-летней истории турнира в Галле.
Для Федерера очередная виктория в Галле стала 92-й в карьере. В этом сезоне он выиграл четыре турнира.
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Комментарии к статье «Девятый титул Роже Федерера в Галле»
Швейцарский теннисист Роже Федерер стал победителем турнира АТР в немецком Галле, переиграв в финале хозяина кортов Александра Зверева.