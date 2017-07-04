Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге

Уже в первом раунде 33-летний Руденко (31-2, 19 KO) травмировал шею – спазм. Это сразу же сказалось на действиях Андрея, который и так был не фаворитом в поединке. 37-летний Поветкин (31-1, 23 KO), проводивший первый бой после дисквалификации за допинг, выигрывал раунд за раундом. Итоговая победа Александра, который очень стремился завершить поединок досрочно, не вызывала ни у кого сомнений. Все три судьи отдали заметное преимущество в счете 37-летнему Русскому Витязю – 120:109, 120:108, 120:108. Респект Руденко – проведенные в ринге 12 раундов, в которых украинский боксер, несмотря на травму шеи, пытался создать проблемы для Поветкина.

Шелестюк нокаутировал Родригеса

Украинский боксер полусреднего веса (до 69,9 кг) Тарас Шелестюк одержал свою шестнадцатую победу на профессиональном ринге. В американском Сакраменто Шелестюк (16-0, 10 КО) в третьем раунде нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса (15-3, 11 КО). Также Тарас отправил в нокдаун соперника в первом раунде.

«Когда я нашел свою дистанцию, то начал выбрасывать мощные удары. Когда я впервые поймал его, он упал, и это был нокдаун. Момент с нокаутом? Это хороший контрудар», - так прокомментировал свою 16-ю викторию на профи-ринге 31-летний Шелестюк.

Усик – участник турнира WBSS

Чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) официально стал одним из участников турнира World Boxing Super Series и поспорит за пояса WBA Regular, WBC и IBF с семью элитными боксерами своего дивизиона.

Помимо Усика контракт с WBSS подписали Мурат Гассиев (IBF), Майрис Бриедис (WBC), Юниер Дортикос (WBA Regular), Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук. Таким образом, на турнире остается два вакантных места.

Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы в январе-феврале и финал в мае. Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али

Ломаченко сразится с Марриагой

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет колумбиец Мигель Марриага (25-2, 21 КО). Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).

Заруба Пакьяо и Хорна

Может быть, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо уже не очень быстр, а его удары потеряли мощь и остроту, но он по-прежнему остается одной из самых больших звезд бокса прямо сейчас.

51 052 зрителя пришли на стадион «Санкорп» в Брисбене (Австралия), чтобы посмотреть, как Пакьяо сразится с местным героем, непобежденным Джеффом Хорном, который моложе его на 9 лет. Видеть такую толпу на открытом стадионе – зрелище впечатляющее и грандиозное.

Бой получился зрелищным, кровавым и очень грязным. А его победителем по судейским запискам (117:111, 115:113, 115:113) стал Джефф Хорн.