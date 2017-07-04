Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге

|4 июля 2017
|Просмотров: 55
|
1 июля в Москве состоялся поединок в супертяжелой весовой категории, в котором украинский боксер Андрей Руденко единогласным решением судей проиграл бой россиянину Александру Поветкину.
Уже в первом раунде 33-летний Руденко (31-2, 19 KO) травмировал шею – спазм. Это сразу же сказалось на действиях Андрея, который и так был не фаворитом в поединке. 37-летний Поветкин (31-1, 23 KO), проводивший первый бой после дисквалификации за допинг, выигрывал раунд за раундом. Итоговая победа Александра, который очень стремился завершить поединок досрочно, не вызывала ни у кого сомнений. Все три судьи отдали заметное преимущество в счете 37-летнему Русскому Витязю – 120:109, 120:108, 120:108. Респект Руденко – проведенные в ринге 12 раундов, в которых украинский боксер, несмотря на травму шеи, пытался создать проблемы для Поветкина.
Шелестюк нокаутировал Родригеса
Украинский боксер полусреднего веса (до 69,9 кг) Тарас Шелестюк одержал свою шестнадцатую победу на профессиональном ринге. В американском Сакраменто Шелестюк (16-0, 10 КО) в третьем раунде нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса (15-3, 11 КО). Также Тарас отправил в нокдаун соперника в первом раунде.
«Когда я нашел свою дистанцию, то начал выбрасывать мощные удары. Когда я впервые поймал его, он упал, и это был нокдаун. Момент с нокаутом? Это хороший контрудар», - так прокомментировал свою 16-ю викторию на профи-ринге 31-летний Шелестюк.
Усик – участник турнира WBSS
Чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) официально стал одним из участников турнира World Boxing Super Series и поспорит за пояса WBA Regular, WBC и IBF с семью элитными боксерами своего дивизиона.
Помимо Усика контракт с WBSS подписали Мурат Гассиев (IBF), Майрис Бриедис (WBC), Юниер Дортикос (WBA Regular), Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук. Таким образом, на турнире остается два вакантных места.
Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы в январе-феврале и финал в мае. Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али
Ломаченко сразится с Марриагой
Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет колумбиец Мигель Марриага (25-2, 21 КО). Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).
Заруба Пакьяо и Хорна
Может быть, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо уже не очень быстр, а его удары потеряли мощь и остроту, но он по-прежнему остается одной из самых больших звезд бокса прямо сейчас.
51 052 зрителя пришли на стадион «Санкорп» в Брисбене (Австралия), чтобы посмотреть, как Пакьяо сразится с местным героем, непобежденным Джеффом Хорном, который моложе его на 9 лет. Видеть такую толпу на открытом стадионе – зрелище впечатляющее и грандиозное.
Бой получился зрелищным, кровавым и очень грязным. А его победителем по судейским запискам (117:111, 115:113, 115:113) стал Джефф Хорн.
4 июля 2017
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
— 26 июня 2017 —
Украинские боксеры продемонстрировали великолепный результат на домашнем чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове на рингах Дворца спорта «Локомотив». В активе сборной Украины шесть медалей, из которых три высшей пробы.
— 26 июня 2017 —
Швейцарский теннисист Роже Федерер стал победителем турнира АТР в немецком Галле, переиграв в финале хозяина кортов Александра Зверева.
— 26 июня 2017 —
24 и 25 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел турнир по рукопашному бою и открытый чемпионат города борьбе самбо, посвященные Дню Конституции Украины.
— 26 июня 2017 —
25 июня в Краматорске на стадионе «Авангард» был сыгран финальный поединок Кубка Донецкой области по футболу. Родинский «Шахтер» одержал волевую победу над местным «Сапфиром» и завоевал почетный трофей.
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2017
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге»
1 июля в Москве состоялся поединок в супертяжелой весовой категории, в котором украинский боксер Андрей Руденко единогласным решением судей проиграл бой россиянину Александру Поветкину.