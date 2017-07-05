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Фотофакт

Славянск после оккупации

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Алексей Журавлев
5 июля 2017 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Леся Цуренко.

3 июля стартовал один из самых престижных теннисных турниров мира – Уимблдон с призовым фондом 31,6 млн. фунтов. В основной сетке соревнований одиночных разрядов взяли старт шесть представителей Украины.

В первый день теннисных баталий 131-го розыгрыша самого «взрослого» турнира – история берет начало в 1877 году – на корты «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета» из украинцев вышли Элина Свитолина, Сергей Стаховский и Илья Марченко. 

Свитолина, посеянная на нынешнем Уимблдоне под рекордно высоким 4-м номером, в стартовом поединке в двух драматичных сетах сломила сопротивление Эшли Барти из Австралии. Причем оба сета Элина выиграла на тай-брейке – 7:5, 7:6.

С победы начал свое выступление на Уимблдоне и Сергей Стаховский, который пробился в основной раунд соревнований через сито квалификации – три подряд успешных поединка на данной стадии. 3 июля Стаховский со счетом 6:3, 7:6, 2:6, 6:3 одолел Жюльена Беннето из Франции.

А вот для Ильи Марченко матч, сыгранный в понедельник против Иржи Веселы из Чехии, завершился обидным поражением. Илья уступил соперника в пятисетовом поединке – 1:6, 6:4, 6:4, 5:7, 1:6. 

Вторая половина украинского десанта на Уимблдоне встречи первого круга провела во вторник, 4 июля. Александр Долгополов из-за недостаточной физической готовности не смог доиграть матч против 7-ми кратного обладателя Уимблдонского турнира Роже Федерера – 3:6, 0:3 – отказ. В этом поединке Федерер записал на свой счет 10000-й эйс – подача навылет – в карьере. Лидером по этому показателю является хорват Иво Карлович (12 018 эйсов), второе место занимает его соотечественник Горан Иванишевич (10 731).

Победа над Долгополовым стала для Роже 85-й по счету на Уимблдоне. И это абсолютный рекорд турнира. Прежнее достижение принадлежало американцу Джимми Коннорсу.

Катерина Бондаренко зачехлила ракетку после поражения от Янины Викмайер – 2:6, 5:7. Паритет для украинских теннисистов на старте Уимблдона восстановила Леся Цуренко, которая в трех невероятно напряженных сетах общей продолжительностью 2 часа 44 минуты, проявив волю к победе,  взяла верх над  Юлией Гергес из Германии – 6:7, 7:6, 6:4.

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Комментарии к статье «Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес»

3 июля стартовал один из самых престижных теннисных турниров мира – Уимблдон с призовым фондом 31,6 млн. фунтов. В основной сетке соревнований одиночных разрядов взяли старт шесть представителей Украины.

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