«Шахтер» и «Динамо» проведут матч за Суперкубок Украины

В субботу, 15 июля, матчем за Суперкубок страны между «Шахтером» и «Динамо» стартует новый футбольный сезон в Украине. А уже на следующий день будут сыграны четыре поединка первого тура национального чемпионата.

Вот и пролетело футбольное украинское межсезонье. 15 июля в Одессе очередной Суперкубок Украины разыграют между собой лучшие команды страны – «Шахтер» и «Динамо». Оба клуба основную подготовку к сезону провели за рубежом: «горняки» две недели тренировались в Мариенфельде (Германия), динамовцы – аналогичное по срокам время - в Тироле (Австрия).

Подопечные Паулу Фонсеки сыграли пять контрольных игр, в которых одержали три победы, один матч завершили вничью и один проиграли – заключительный спарринг бельгийскому «Шарлеруа» (0:2). Разница забитых и пропущенных мячей – 9:7.

«Динамо» под руководством нового главного тренера белоруса Александра Хацкевича, который уже определился с костяком команды, не проиграло на сборах ни одного поединка: в активе клуба пять викторий и одна ничья. Разница забитых и пропущенных мячей – 16:3. При этом стоит добавить, что вернулись в «Динамо» сразу три форварда – Жуниор Мораес, Дьемерси Мбокани и Артем Кравец.

Лучшими бомбардирами украинских команд в предсезонке стали Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас и Артем Беседин (оба – «Динамо») - по три забитых мяча.

В летнее межсезонье уже после сбора в Тироле руководство киевского «Динамо» объявило о трансферах двух новичков. 23-летний польский защитник Томаш Кендзёра заключил 4-летний контракт с «Динамо». А вот 18-летний нападающий Михаил Плохотнюк проведет в киевском клубе ближайшие полгода на правах аренды. Ранее Михаил выступал за молодежную команду одесского «Черноморца». Воспитанник СДЮШОР «Черноморец» в минувшем сезоне выступал за одесскую команду в первенстве Украины среди 19-летних и стал в ее составе лучшим бомбардиром турнира. На счету форварда 19 забитых мячей в 24 матчах.