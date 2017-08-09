 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

На страже правопорядка

Свитолина и Цуренко завершили выступления на Уимблдоне

Алексей Журавлев
11 июля 2017 Просмотров: 542 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Элина Свитолина (справа) проиграла матч 1/8 финала Елене Остапенко из Латвии.

10 июля Элина Свитолина последней из представителей Украины покинула корты Уимблдона в матчах одиночного разряда. В поединке 1/8 финала первая ракетка Украины в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии.

Свитолина добралась до четвертого круга Уимблдона, где преградой на ее пути по дальнейшему продвижению по турнирной сетке стала Елена Остапенко – победительница Ролан Гарроса-2017. 

Элина, по ее собственным словам, не показала в игре с Остапенко, и 50 процентов своего уровня. В первом сете украинка проиграла со счетом 3:6. Во втором – был настоящий бой. Элина «горела» 2:5, но смогла исправить ситуацию на корте, выиграв четыре гейма подряд. Но записать сет себе в актив не смогла. Сначала Елена Остапенко выровняла положение – 6:6, а затем довела дело до победы на тай-брейке – 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Для Свитолиной выход в 1/8 финала Уимблдона – лучший результат в карьере. За всю историю украинского тенниса подобным достижением может похвастаться лишь Андрей Медведев, который играл в 1/8 финала Уимблдона 23 года назад – в 1994 году.  

Личный рекорд Уимблдона установила и Леся Цуренко, которая пробилась в третий круг одного из самых престижных теннисных турниров. В 1/16 финала Цуренко ничего не смогла противопоставить Магдалене Рыбариковой из Словакии – 2:6, 1:6.

Напомним, что помимо Свитолиной и Цуренко Украину на кортах Уимблдона во встречах одиночного разряда представляли Александр Долгополов, Илья Марченко, Сергей Стаховский и Катерина Бондаренко. 

Тем временем на Уимблдоне наступила пора четвертьфинальных матчей. На этой стадии чемпионата выступает легендарный Роже Федерер. 35-летний швейцарский теннисист вписал свое имя в историю тенниса. Победив Мишу Зверева из Германии в третьем круге (1/16 финала) Уимблдона-2017, Федерер стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема»" в одиночном разряде. Роже одержал 317-ю победу и опередил американку Серену Уильямс, у которой 316 побед. Добавим, что на Уимблдоне Федерер побеждал семь раз, а на турнирах «Большого шлема» – 18.

И еще об одном невероятном поединке нынешнего Уимблдона. В матче 1/8 финала встретились Рафаэль Надаль (Испания) и Жиль Мюллер (Люксембург). Для определения победителя в этой встрече понадобилось 4 часа 47 минут. Крепче нервы оказались у Мюллера - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

"Заморозка" для Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Англии воспользовалась услугами компании, которая «замораживает» тело на три минуты при температуре в криокамере минус 90 градусов. Такие процедуры помогают восстанавливать организм после физических нагрузок, повышают иммунитет и способствуют нормализации кровообращения.

Титулы Козловой и Калининой

В минувший уик-энд украинские теннисистки – Катерина Козлова и Ангелина Калинина - стали победительницами соревнований. 23-летняя Козлова выиграла турнир 60-тысячник в Риме (Италия), а 20-летняя Калинина праздновала успех на  25-тысячнике в Дармштадте (Германия). За победу в Риме Катерина получила чуть более 9 тысяч долларов, Ангелина привезла из Дармштадта почти 4 тысячи долларов.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 августа 2017

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

8 августа 2017

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии

Брусничка отреагировала на предупреждение

Соболевка задыхается без воды

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

7 августа 2017

На страже правопорядка

4 августа 2017

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Славянцев проверили на гепатит

Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно

Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки

Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают

Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут

3 августа 2017

Зеленая инфраструктура

Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку

Полиция отметит второй день рождения

Когда газовые счетчики выносят из дома

Также в разделе

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

— 9 августа 2017 —

4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Читать далее ⇒

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

— 9 августа 2017 —

Продолжительные июльские слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер. 

Читать далее ⇒

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

— 9 августа 2017 —

Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.

Читать далее ⇒

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

— 9 августа 2017 —

Ранним воскресным утром, 6 августа, в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную, вполне прогнозируемую досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии по прозвищу «Скорпион», техническим нокаутом в восьмом раунде.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Свитолина и Цуренко завершили выступления на Уимблдоне»

10 июля Элина Свитолина последней из представителей Украины покинула корты Уимблдона в матчах одиночного разряда. В поединке 1/8 финала первая ракетка Украины в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Всё горел огонёк

Природовъедение

Старый знакомый

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 августа 2017

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

«Семерка»остановилась: идет ремонт дороги

Дорожный ремонт вновь подвергся критике

Облгосадминистрация переехала

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

«Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу

Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

8 августа 2017

Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии

Брусничка отреагировала на предупреждение

Соболевка задыхается без воды

«Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра

Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против

В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины

7 августа 2017

На страже правопорядка

4 августа 2017

В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта

Славянцев проверили на гепатит

Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно

Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью

Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки

Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают

Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут

3 августа 2017

Зеленая инфраструктура

Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку

Полиция отметит второй день рождения

Когда газовые счетчики выносят из дома

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top