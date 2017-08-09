Свитолина и Цуренко завершили выступления на Уимблдоне

10 июля Элина Свитолина последней из представителей Украины покинула корты Уимблдона в матчах одиночного разряда. В поединке 1/8 финала первая ракетка Украины в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии.

Свитолина добралась до четвертого круга Уимблдона, где преградой на ее пути по дальнейшему продвижению по турнирной сетке стала Елена Остапенко – победительница Ролан Гарроса-2017.

Элина, по ее собственным словам, не показала в игре с Остапенко, и 50 процентов своего уровня. В первом сете украинка проиграла со счетом 3:6. Во втором – был настоящий бой. Элина «горела» 2:5, но смогла исправить ситуацию на корте, выиграв четыре гейма подряд. Но записать сет себе в актив не смогла. Сначала Елена Остапенко выровняла положение – 6:6, а затем довела дело до победы на тай-брейке – 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Для Свитолиной выход в 1/8 финала Уимблдона – лучший результат в карьере. За всю историю украинского тенниса подобным достижением может похвастаться лишь Андрей Медведев, который играл в 1/8 финала Уимблдона 23 года назад – в 1994 году.

Личный рекорд Уимблдона установила и Леся Цуренко, которая пробилась в третий круг одного из самых престижных теннисных турниров. В 1/16 финала Цуренко ничего не смогла противопоставить Магдалене Рыбариковой из Словакии – 2:6, 1:6.

Напомним, что помимо Свитолиной и Цуренко Украину на кортах Уимблдона во встречах одиночного разряда представляли Александр Долгополов, Илья Марченко, Сергей Стаховский и Катерина Бондаренко.

Тем временем на Уимблдоне наступила пора четвертьфинальных матчей. На этой стадии чемпионата выступает легендарный Роже Федерер. 35-летний швейцарский теннисист вписал свое имя в историю тенниса. Победив Мишу Зверева из Германии в третьем круге (1/16 финала) Уимблдона-2017, Федерер стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема»" в одиночном разряде. Роже одержал 317-ю победу и опередил американку Серену Уильямс, у которой 316 побед. Добавим, что на Уимблдоне Федерер побеждал семь раз, а на турнирах «Большого шлема» – 18.

И еще об одном невероятном поединке нынешнего Уимблдона. В матче 1/8 финала встретились Рафаэль Надаль (Испания) и Жиль Мюллер (Люксембург). Для определения победителя в этой встрече понадобилось 4 часа 47 минут. Крепче нервы оказались у Мюллера - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

"Заморозка" для Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Англии воспользовалась услугами компании, которая «замораживает» тело на три минуты при температуре в криокамере минус 90 градусов. Такие процедуры помогают восстанавливать организм после физических нагрузок, повышают иммунитет и способствуют нормализации кровообращения.

Титулы Козловой и Калининой

В минувший уик-энд украинские теннисистки – Катерина Козлова и Ангелина Калинина - стали победительницами соревнований. 23-летняя Козлова выиграла турнир 60-тысячник в Риме (Италия), а 20-летняя Калинина праздновала успех на 25-тысячнике в Дармштадте (Германия). За победу в Риме Катерина получила чуть более 9 тысяч долларов, Ангелина привезла из Дармштадта почти 4 тысячи долларов.