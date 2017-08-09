Воспитанники славянского клуба «Боец» завоевали семь медалей на чемпионате Украины по таиландскому боксу

— 9 августа 2017 —

Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.

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