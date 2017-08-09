Воспитанники славянского клуба «Боец» завоевали семь медалей на чемпионате Украины по таиландскому боксу

|11 июля 2017
|Просмотров: 591
|
6-9 июля в Одессе в юридической академии «Олимп» состоялся чемпионат Украины по таиландскому боксу Муэй-тай среди детей, юношей, юниоров и студентов, в котором приняли участие более 480 спортсменов из 16 областей страны, включая Донецкую.
Славянск на национальных соревнованиях представляли 9 воспитанников клуба «Боец» (тренеры Алексей Юков и Евгения Калугина), которые завоевали полный комплект наград:
1-е место - Артур Семейко (18+, 67 кг, ДГПУ), Мария Берко (16 лет, 57 кг, ООШ №15), Евгений Прищенко (10 лет, 24 кг, УВК №1);
2-е место - Владислав Клеменко (18+, 71 кг, ДГПУ), Максим Решетняк (13 лет, 40 кг, ООШ №18), Герман Берини (7 лет, 24 кг);
3-е место – Илья Прищенко (9 лет, 22 кг, УВК №1).
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
— 9 августа 2017 —
4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
— 9 августа 2017 —
Продолжительные июльские слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер.
— 9 августа 2017 —
Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.
— 9 августа 2017 —
Ранним воскресным утром, 6 августа, в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную, вполне прогнозируемую досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии по прозвищу «Скорпион», техническим нокаутом в восьмом раунде.
Приветствую, гость! Вход
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Воспитанники славянского клуба «Боец» завоевали семь медалей на чемпионате Украины по таиландскому боксу »
6-9 июля в Одессе в юридической академии «Олимп» состоялся чемпионат Украины по таиландскому боксу Муэй-тай среди детей, юношей, юниоров и студентов, в котором приняли участие более 480 спортсменов из 16 областей страны, включая Донецкую.