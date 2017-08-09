В рамках Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик встретится с Марко Хуком

8 июля в Монако прошла жеребьевка четвертьфинальных поединков Всемирной боксерской суперсерии. Украинский тяжеловес Александр Усик на данной стадии турнира проведет поединок против Марко Хука из Германии.

Напомним, что турниры Всемирной боксерской суперсерии состоятся в тяжелом весе («крузервейт» - до 90,7 кг) и во втором среднем весе (до 76,2 кг). Украинских любителей бокса прежде всего интересует категория «крузервейт», где выступает 30-летний Александр Усик (12-0, 10 КО), посеянный при жеребьевке под первым номером.

Свой путь на турнире, действующий чемпион мира по версии WBO Александр Усик начнет поединком против 32-летнего Марко Хука (40-4-1, 27 КО) из Германии. Также в четвертьфинальных боях в ринге сойдутся: Майрис Бриедис (WBC; Латвия) — Майк Перес (Куба), Мурат Гассиев (IBF; Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Юниер Дортикос (WBA Regular; Куба) — Дмитрий Кудряшов (Россия).

Четвертьфинальные бои пройдут в сентябре-октябре нынешнего года. В январе-феврале 2018 года состоятся полуфинальные поединки. Победитель турнира определится в мае 2018 года и получит учрежденный организаторами приз Мохаммеда Али.

Если кто-то из участников получит травму или снимется с турнира, то ему найдут замену в кратчайшие сроки. Имена резервистов также будут объявлены заблаговременно.