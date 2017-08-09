Достижение Мугурусы и величие Федерера на Уимблдонском турнире

Рекордной 8-й по счету победой Роже Федерера завершился третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – Уимблдон. В финальном поединке 35-летний Федерер без проблем справился с Марином Чиличем из Хорватии.

Для победы над Марином Чиличем Роже понадобилось всего 100 минут. Швейцарский теннисист выиграл матч на травяных кортах Уимблдона в трех сетах – 6:3, 6:1, 6:4. Нынешний триумф позволил Федереру установить сразу несколько достижений: он стал 8-кратным победителем Уимблдона, причем самым возрастным, теперь в его коллекции 19 титулов Большого шлема. Кроме того, на прошедшем турнире Роже не проиграл ни одного сета.

В финале женского одиночного разряда встретились Гарбинье Мугуруса из Испании и Венус Уильямс из США. В первом сете на корте была настоящая битва, в которой удача улыбнулась Гарбинье – 7:5. А вот второй сет стал пустой формальностью. Мугуруса «в одну калитку вынесла» Венус - 6:0. Гарбинье стала первой теннисисткой в истории, которая в финалах соревнований Большого шлема обыгрывала обеих сестер Уильямс. Мугуруса одолела Серену Уильямс в финале Ролан Гарроса-2016. При этом трофей Уимблдона-2017 всего лишь четвертый по счету в послужном списке 23-летней испанской теннисистки.