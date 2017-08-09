Дубль Феррейры решил исход Суперкубка Украины по футболу в пользу «Шахтера»

|18 июля 2017
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Донецкий «Шахтер» в очередной раз доказал на футбольном поле свое превосходство над киевским «Динамо». «Горняки», благодаря дублю-близнецу аргентинского форварда Факундо Феррейры, праздновали успех в матче за Суперкубок страны.
Нынешний поединок открывал новый футбольный сезон в Украине. 15 июля в Одессе на стадионе «Черноморец» встретились «Шахтер» и «Динамо». В матче двух принципиальных соперников вновь сильнее были подопечные Паулу Фонсеки, который, кстати, на внутренней арене с «Шахтером» собрал полную коллекцию трофеев, победив в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.
«Шахтер» забил «Динамо» два безответных мяча вначале каждого из таймов. Причем оба гола были забиты как под копирку: фланговый прострел слева от Исмаили дважды безупречно замкнул Факундо Феррейра. Оба раза – из-под Антунеша. Александр Хацкевич на посту главного тренера «Динамо» первый поединок проиграл.
Для «Шахтера» этот Суперкубок Украины стал восьмым в истории. В активе «Динамо» осталось шесть побед. Причем в личных дуэлях образовался паритет – 5:5.
За победу в Суперкубке Украины футболисты донецкого «Шахтера» получили увеличенные в последний момент призовые – 1,25 миллиона гривен. Динамовцам Киева достались 750 тысяч гривен.
Стоит добавить, что в Одессе на стадионе «Черноморец» был аншлаг – на трибунах собрались 34 тысячи зрителей. Правда, ультрас киевского «Динамо» вновь отличились со знаком минус, неоднократно бросая на поле файеры и петарды. Видимо, киевский клуб ждет очередное наказание.
35-й трофей
появился в коллекции футбольного клуба «Шахтер». «Горняки» четыре раза становились обладателями Кубка СССР, один раз Суперкубка СССР. 30 титулов донецкая команда завоевала в период независимости Украины: 10 побед в чемпионате Украины, 11 – в Кубке страны, 8 – в Суперкубке страны, также «горняки» имеют одну викторию на европейской арене - Кубок УЕФА-2009.
Суперкубок России
В России футбольный сезон стартовал 14 июля также матчем за Суперкубок страны, в котором «Спартак» в дополнительное время одолел «Локомотив» со счетом 2:1. Основное время встречи завершилось без голов. Примечательно, что счет в поединке открыл экс-форвард «Шахтера» и «Милана» Луис Адриано. Для «Спартака» это первый Суперкубок страны.
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Комментарии к статье «Дубль Феррейры решил исход Суперкубка Украины по футболу в пользу «Шахтера»»
Донецкий «Шахтер» в очередной раз доказал на футбольном поле свое превосходство над киевским «Динамо». «Горняки», благодаря дублю-близнецу аргентинского форварда Факундо Феррейры, праздновали успех в матче за Суперкубок страны.