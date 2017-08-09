3-й раунд квалификации Лиги чемпионов: «Динамо» против «Янг Бойза»

14 июля в штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньоне прошли жеребьевки очередных квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Будущих соперников узнали три украинских клуба.

«Янг Бойз»

В третьем раунда квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с представителем Швейцарии клубом «Янг Бойз». Первый матч команда Александра Хацкевича проведет в Киеве на НСК «Олимпийский» 26 июля. Ответная встреча состоится в Берне на стадионе «Стад де Сюизз» 2 августа.

«Янг Бойз» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии, отстав от победителя Базеля» на 17 очков. При этом в еврокубковом сезоне 2016/17 «Янг Бойз» на этой же стадии турнира Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел донецкий «Шахтер».

Стоит добавить, что третий раунд квалификации Лиги чемпионов не последний, за ним следует раунд плей-офф.

ПАОК

Дебютант еврокубковой кампании – донецкий «Олимпик» - в третьем раунде квалификации Лиги Европы встретится с ПАОКом, который в прошлом сезоне чемпионата Греции занял второе место - отставание от «Олимпиакоса» 6 очков. «Олимпик» домашние матчи сезона 2017/18 будет проводить на стадионе «Динамо» в Киеве.

«Астра» или «Зиря»

Соперником «Александрии» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы будет победитель противостояния второго раунда квалификации «Астра» (Румыния) – «Зиря» (Азербайджан).

Игры 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоятся 27 июля и 3 августа.