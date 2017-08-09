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Фотофакт

На страже правопорядка

Долгожданная медаль: украинский пловец Андрей Говоров стал бронзовым призером чемпионата мира

Алексей Журавлев
25 июля 2017 Просмотров: 582 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Андрей Говоров занял третье место в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем.

На чемпионате мира по водным мира спорта, который проходит в столице Венгрии – Будапеште, в копилке украинской сборной уже восемь наград – и все бронзовые. На днях Андрей Говоров стал третьим на своей коронной дистанции  - 50 метров баттерфляем.  

25-летний украинский пловец проплыл 50-метровку баттерфляем за 22,84 секунды. Быстрее Андрея к финишу приплыли Бенджамин Прауд (Великобритания, 22,75 секунды) и Николас Сантос (Бразилия, 22,79 секунды).  Еще один украинец Андрей Хлопцов, для которого это дебютный чемпионат мира, на этой же дистанции стал в финале седьмым с результатом 23,31 секунды.

Стоит отметить, что медалей с мировых первенств украинцы не привозили уже 10 лет. Последний раз на чемпионате мира отличились Олег Лисогор («золото», 50 метров брассом) и Анна Хлистунова («бронза», 100 метров брассом) в 2007 году. Если подсчитывать все награды Украины на чемпионатах мира, то Говоров выиграл для «сине-желтых» 16-ю медаль в истории. В активе украинских пловцов 6 золотых наград, 4 - серебряных и 6 – бронзовых.

Стоит добавить, что в Будапеште представители Украины выиграли восемь бронзовых медалей.

Помимо Андрея Говорова их обладателями стали  дуэт Илья Кваша и Олег Колодий 3-е место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, команда синхронисток в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Александры Кашубы, Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой и Яны Нарежной в произвольной программе в групповых выступлениях, дуэт Волошина/Яхно – в личном зачете технической и произвольной программ, Анна Волошина - в произвольной сольной программе, а также в личном зачете произвольной и технической программ.

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Комментарии к статье «Долгожданная медаль: украинский пловец Андрей Говоров стал бронзовым призером чемпионата мира »

На чемпионате мира по водным мира спорта, который проходит в столице Венгрии – Будапеште, в копилке украинской сборной уже восемь наград – и все бронзовые. На днях Андрей Говоров стал третьим на своей коронной дистанции  - 50 метров баттерфляем.  

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