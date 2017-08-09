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Фотофакт

На страже правопорядка

Александр Долгополов совершил рывок в рейтинге АТР

Алексей Журавлев
25 июля 2017 Просмотров: 637 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Александр Долгополов (справа) и Давид Феррер.

Выход в финал турнира в Бостаде (Швеция) позволил украинскому теннисисту Александру Долгополову подняться в рейтинге АТР сразу на 22 позиции. В обновленном рейтинге АТР первая ракетка Украины теперь занимает 67-е место. 

В Бостаде на грунтовых кортах Долгополов выиграл четыре матча, поочередно обыграв Леонардо Майера и Орасио Себальоса из Аргентины, а также Карена Хачанова и Андрея Кузнецова из России.

В финальном поединке соперником Александра был испанский теннисист Давид Феррер. В двух напряженных сетах Долгополов уступил 35-летнему Ферреру со счетом 4:6, 4:6.

Эта встреча стала 14-й в истории противостояний Феррера и Долгополова. Давид побеждал в 10 случаях. Александр был сильнее – в четырех.

Долгополов как финалист турнира Бостаде получил 45 265 евро призовых и 150 очков в рейтинг АТР. Феррер заработал 85 945 евро и 250 очков.

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Комментарии к статье «Александр Долгополов совершил рывок в рейтинге АТР»

Выход в финал турнира в Бостаде (Швеция) позволил украинскому теннисисту Александру Долгополову подняться в рейтинге АТР сразу на 22 позиции. В обновленном рейтинге АТР первая ракетка Украины теперь занимает 67-е место. 

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