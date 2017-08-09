«Динамо» берет реванш у «Шахтера»

|25 июля 2017
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Футболисты киевского «Динамо», благодаря мячу Дьемерси Мбокани, забитому в английском стиле – ударом головой со «второго этажа», на старте второго тайма, одержали победу с минимальным счетом над «Шахтером» в украинском эль-классико.
Это был матч 2-го тура чемпионата Украины. Команды встретились в Харькове на ОСК «Металлист». «Динамо» по полочкам разобрало проигранный поединок за Суперкубок страны от «горняков» неделей ранее, и во встрече национального чемпионата берет реванш.
Динамо» более надежно сыграло в обороне. К тому же от игроков «Шахтера» в субботний вечер, 22 июля, отвернулась фортуна в атаке. Голевые моменты имели Феррейра (дважды), Марлос, Тайсон и Дентиньо. Но распечатать ворота динамовцев, которые защищал Максим Коваль, «горнякам» не удалось. И после этой игры прервалась впечатляющая голевая серия донецкого клуба в чемпионате Украины, которая насчитывала 53 матча и длилась с 28 августа 2015 года.
Победу подопечным Александра Хацкевича принес Дьемерси Мбокани. В поединке только начался второй тайм и динамовцы сразу же провели результативную контратаку: проход по правому флангу Дениса Гармаша завершился навесом в район 11-метровой отметки, где конголезский форвард мастерски завис в воздухе и кивком головы направил мяч в угол ворот донецкой команды – Андрей Пятов был бессилен.
В шести матчах 2 тура было забито всего 8 голов, при этом точность ударов составила 45 процентов.
Результаты 2 тура
«Черноморец» - «Сталь» - 0:1 (Кузык, 74)
«Верес» - «Александрия» - 0:0
«Шахтер» - «Динамо» – 0:1 (Мбокани, 46)
«Карпаты» - «Ворскла» - 1:3 (Рибас, 17 – Коломоец, 5, Шарпар, 49, Одарюк, 90+1)
«Заря» - «Мариуполь» – 1:1 (Опанасенко, 70 – Яворский, 16)
«Звезда» - «Олимпик» - 0:0
Анонс 3 тура
29 июля
«Сталь» - «Шахтер» 17:00, «Футбол 2»
«Динамо» - «Карпаты» 19:30, «2+2»
«Ворскла» - «Звезда» 19:30,»Футбол 2»
30 июля
«Мариуполь» - «Черноморец» 17:00, «Футбол 1»
«Олимпик» - «Верес» 19:30, «Футбол 2»
«Александрия» - «Заря» 19:30, «Футбол 1».
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Комментарии к статье ««Динамо» берет реванш у «Шахтера»»
Футболисты киевского «Динамо», благодаря мячу Дьемерси Мбокани, забитому в английском стиле – ударом головой со «второго этажа», на старте второго тайма, одержали победу с минимальным счетом над «Шахтером» в украинском эль-классико.