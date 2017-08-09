«Манчестер Сити» продолжает устанавливать рекорды на трансферном рынке

Очередная июльская неделя позади и на трансферном рынке летнего футбольного межсезонья она запомнилась несколькими громкими контрактами с участием таких клубов, как «Ювентус», «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити».

«Ювентус»

Многократный чемпион Италии туринский «Ювентус» продолжает искать пути усиления командной игры. Новыми игроками «бьянко-нери» нынешним летом уже стали Войцех Щесны («Арсенал», Польша, вратарь), Маттиа Де Шильо («Милан», Италия, защитник), Родриго Бентанкур («Бока Хуниорс», Уругвай, полузащитник), Дуглас Коста («Бавария», Бразилия, полузащитник) и Федерико Бернардески («Фиорентина», Италия, полузащитник).

Из этой пятерки следует отметить трансфер Бернардески. 23-летний вингер подписал с «Юве» 5-летний контракт. За Федерико туринцы заплатили «Фиорентине» 40 млн. евро.

«Челси»

Чемпион Англии лондонский «Челси» приобрел у мадридского «Реала» 24-летнего форварда Альваро Морату. Футболист заключил с «Челси» 5-летний контракт, а сумма трансфера составила 70 млн. фунтов. Мората летом прошлого года вернулся в «Реал» из «Ювентуса», где провел два сезона. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.

«Реал»

В свою очередь мадридский «Реал» после потери Мораты заключил контракт сроком на шесть лет с 20-летним полузащитником Дани Себальосом, ранее выступавшим за «Бетис». Покупка Себальоса обошлась Королевскому клубу в 20 млн. евро.

«МанСити»

Главным игроком нынешнего летнего межсезонья на трансферном рынке продолжает оставаться «Манчестер Сити». Очередным звездным новичком команды Хосепа Гвардиолы стал 23-летний французский защитник «Монако» Бенжамен Менди. «Горожане» заплатили «монегаскам» за Менди 57,5 млн. евро, что автоматически сделало Бенжамена самым дорогим защитником в истории.

На данный момент «МанСити» потратил на приобретение новых футболистов более 200 миллионов фунтов. Помимо Менди состав «горожан» пополнили Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Данило («Реал»), Бернарду Силва («Монако»), Дуглас Луис («Васко да Гама») и Эдерсон («Бенфика»).