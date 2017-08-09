Хет-трик Цыганкова и спасение «Шахтера» на «Метеоре»

|31 июля 2017
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Разгром львовских «Карпат» позволил киевскому «Динамо» стать единоличным лидером чемпионата Украины после матчей 3 тура, имея в активе стопроцентный результат.
29 июля главным героем поединка в Киеве стал полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, который забил три из пяти мячей в ворота львовского клуба. Причем «трешку», 19-летний Виктор оформил после перерыва в течение 25 минут. И нынешний хет-трик сделал Цыганкова самым молодым игроком в истории киевской команды, кому удалось забить три мяча в одной игре.
До этого пальму первенства удерживал Анатолий Бышовец. В августе 1966 года Бышовец трижды расписался в воротах «Черноморца» в возрасте 20 лет и 102 дней. Виктору Цыганкова в день игры с «Карпатами» было 19 лет и 256 дней.
Также стоит добавить, что хет-трик Цыганкова - 32-й по счету для футболистов «Динамо» в рамках матчей чемпионата Украины. По этому показателю в числе лидеров находятся Сергей Ребров - 5 хет-триков и Максим Шацких - 4.
А вот самым молодым автором хет-трика в истории чемпионата Украины является Олег Ящук, который, выступая за тернопольскую «Ниву», 25 июля 1995 года забил три мяча ворота «Шахтера» (4:2) в возрасте 17 лет и 272 дней.
А открывали третий тур футболисты «Стали» и «Шахтера». Эта встреча также состоялась в субботу, 29 июля, в Днепре на стадионе «Метеор». «Сталь» после неожиданных двух стартовых побед дала серьезный бой чемпиону и была близка к тому, чтобы отобрать зачетные баллы у «горняков». Долгое время счет на табло был равным - 1:1. Дело шло к ничьей, когда на 5-й компенсированной минуте второго тайма, «Шахтер» выручил джокер команды Густаво Бланко Лещук. Выйдя на поле на 85-й минуте, форварду удалось забить спасительный победный мяч.
При этом следует отметить чересчур грубую игру подопечных Паулу Фонсеки. Футболисты «Шахтера» заработали семь «горчичников». Один из них получил Тайсон, отмахнувшись от игрока «Стали». И в этом эпизоде арбитр поединка Иван Бондарь из Киева явно пожалел бразильского хавбека. Ведь нарушение подобного характера – прямая красная карточка.
Результаты 3 тура
«Сталь» - «Шахтер» - 1:2 (Кузик, 9 - Тайсон, 45+1, Лещук, 90+5)
«Динамо» - «Карпаты» - 5:0 (Буяльский, 9, Цыганков, 55, 62, 83, Мбокани, 59)
«Ворскла» - «Звезда» - 2:1 (Оганесян, 20 (авт.), Загорулько, 84 - Драченко, 25)
«Мариуполь» - «Черноморец» - 3:0 (Вакуленко, 33 (пен.), 56, Фомин, 53)
«Олимпик» - «Верес» -0:0
«Александрия» - «Заря» - 1:1 (Кулиш, 6 - Гречишкин, 48 (пен.)
Анонс 4 тура
5 августа
«Карпаты» – «Сталь» 17:00,
«Шахтер» – «Мариуполь» 19:30, «Футбол 2»
6 августа
«Звезда» – «Верес» 17:00, «Футбол 1»
«Черноморец» – «Александрия» 17:00,
«Ворскла» – «Динамо» 19:30, «Футбол 1»
«Заря» – «Олимпик» 19:30.
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Комментарии к статье «Хет-трик Цыганкова и спасение «Шахтера» на «Метеоре»»
Разгром львовских «Карпат» позволил киевскому «Динамо» стать единоличным лидером чемпионата Украины после матчей 3 тура, имея в активе стопроцентный результат.