Хет-трик Цыганкова и спасение «Шахтера» на «Метеоре»

29 июля главным героем поединка в Киеве стал полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, который забил три из пяти мячей в ворота львовского клуба. Причем «трешку», 19-летний Виктор оформил после перерыва в течение 25 минут. И нынешний хет-трик сделал Цыганкова самым молодым игроком в истории киевской команды, кому удалось забить три мяча в одной игре.

До этого пальму первенства удерживал Анатолий Бышовец. В августе 1966 года Бышовец трижды расписался в воротах «Черноморца» в возрасте 20 лет и 102 дней. Виктору Цыганкова в день игры с «Карпатами» было 19 лет и 256 дней.

Также стоит добавить, что хет-трик Цыганкова - 32-й по счету для футболистов «Динамо» в рамках матчей чемпионата Украины. По этому показателю в числе лидеров находятся Сергей Ребров - 5 хет-триков и Максим Шацких - 4.

А вот самым молодым автором хет-трика в истории чемпионата Украины является Олег Ящук, который, выступая за тернопольскую «Ниву», 25 июля 1995 года забил три мяча ворота «Шахтера» (4:2) в возрасте 17 лет и 272 дней.

А открывали третий тур футболисты «Стали» и «Шахтера». Эта встреча также состоялась в субботу, 29 июля, в Днепре на стадионе «Метеор». «Сталь» после неожиданных двух стартовых побед дала серьезный бой чемпиону и была близка к тому, чтобы отобрать зачетные баллы у «горняков». Долгое время счет на табло был равным - 1:1. Дело шло к ничьей, когда на 5-й компенсированной минуте второго тайма, «Шахтер» выручил джокер команды Густаво Бланко Лещук. Выйдя на поле на 85-й минуте, форварду удалось забить спасительный победный мяч.

При этом следует отметить чересчур грубую игру подопечных Паулу Фонсеки. Футболисты «Шахтера» заработали семь «горчичников». Один из них получил Тайсон, отмахнувшись от игрока «Стали». И в этом эпизоде арбитр поединка Иван Бондарь из Киева явно пожалел бразильского хавбека. Ведь нарушение подобного характера – прямая красная карточка.

Результаты 3 тура

«Сталь» - «Шахтер» - 1:2 (Кузик, 9 - Тайсон, 45+1, Лещук, 90+5)

«Динамо» - «Карпаты» - 5:0 (Буяльский, 9, Цыганков, 55, 62, 83, Мбокани, 59)

«Ворскла» - «Звезда» - 2:1 (Оганесян, 20 (авт.), Загорулько, 84 - Драченко, 25)

«Мариуполь» - «Черноморец» - 3:0 (Вакуленко, 33 (пен.), 56, Фомин, 53)

«Олимпик» - «Верес» -0:0

«Александрия» - «Заря» - 1:1 (Кулиш, 6 - Гречишкин, 48 (пен.)

Анонс 4 тура

5 августа

«Карпаты» – «Сталь» 17:00,

«Шахтер» – «Мариуполь» 19:30, «Футбол 2»

6 августа

«Звезда» – «Верес» 17:00, «Футбол 1»

«Черноморец» – «Александрия» 17:00,

«Ворскла» – «Динамо» 19:30, «Футбол 1»

«Заря» – «Олимпик» 19:30.